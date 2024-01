Virus derritiéndose en el Ártico podrían causar un brote global

En alerta están los científicos respecto a un posible virus sumamente peligroso que se encuentra congelado en el permafrost ártico.

Matusalén, o también conocido como “virus zombie” causó miles de contagiados y graves enfermedades en el pasado y que, debido al calentamiento global, se podría descongelar y expandir por Siberia.

Debido a la gravedad de la enfermedad, se ha creado un grupo de vigilancia en el Ártico para estar alerta a una posible expansión del virus y actuar rápidamente ante eventuales contagios de las personas. Dentro de las medidas está la cuarentena inmediata para las personas que se contagien.

En 2014 el genetista Jean-Michel Claverie, de la Universidad Aix-Marseille lideró investigaciones para saber de qué se trataban los virus en Siberia y comprobaron que estos podrían contagiar a personas a pesar de estar enterrados desde hace miles de años.

“No sabemos qué virus hay en el permafrost, pero creo que existe un riesgo real de uno que pueda desencadenar un brote, por ejemplo, de una antigua forma de polio. Tenemos que asumir que algo así podría ocurrir”, dijo la viróloga del Centro Médico Erasmus de Rotterdam, Marion Koopmans.

Además, el año pasado nuevamente se envió un grupo de científicos a investigar estos virus, donde Claverie afirmó que descubrieron que “solo eran capaces de infectar amebas y no suponían ningún riesgo para el ser humano. Sin embargo, eso no significa que otros virus no puedan desencadenar enfermedades en humanos“.

Por otro lado, los científicos advierten que el ártico “se está calentando mucho más rápido que el ritmo medio de aumento del calentamiento global“, lo que podría provocar que este y otros virus se expandan y contagien a personas.