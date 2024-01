Elton John y Bernie Taupin recibirán Premio Gershwin

Desde 1967, Elton John y Bernie Taupin, han trabajado unidos para entregar tremendos éxitos y canciones históricas que hasta hoy siguen siendo hits en todo el mundo.

Y gracias a su trabajo en la historia de la música, el dúo recibió un importante reconocimiento, se trata del Premio Gershwin de Canción Popular de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

Además, los músicos recibirán un homenaje con un concierto tributo en Washington, D.C, el cual será estrenado el 8 de abril en las estaciones de PBS, debido a que son “uno de los grandes dúos de compositores de todos los tiempos”, de acuerdo a la organización.

Gracias al trabajo de Elton John y Bernie Taupin, se han publicado grandes canciones como Your Song, Tiny Dancer y Rocket Man, Don’t Let the Sun Go Down on Me, Goodbye Yellow Brick Road, Bennie and The Jets y Crocodile Rock.

“Elton John y Bernie Taupin han escrito algunas de las canciones más memorables de nuestras vidas. Sus carreras se destacan por la calidad y el amplio atractivo de su música y su influencia en sus colegas”, escribió en un comunicado la bibliotecaria del Congreso, Carla Hayden.

Por su parte, el cantante afirmó que “he escrito canciones con Bernie durante 56 años, y nunca pensamos que algún día esto podría ser otorgado a nosotros (…) Es un honor increíble para dos británicos ser reconocidos de esta manera. Me siento muy honrado”.

“Estar en una casa junto con los grandes compositores estadounidenses, incluso estar en la misma avenida es una lección de humildad, y estoy absolutamente encantado de recibir este premio”, comentó Taupin.