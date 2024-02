El mundo político internacional lamenta la muerte de Sebastián Piñera

La noticia de la muerte del expresidente Sebastián Piñera, ha dado la vuelta al mundo y provocado reacciones de distintas autoridades internacionales.

El presidente de Brasil, Lula Da Silva manifestó en la plataforma X que se encuentra “sorprendido y entristecido por el fallecimiento de Sebastián Piñera” y que mantuvieron siempre una cordial relación entre ambos. “Vivimos juntos, trabajamos para fortalecer la relación entre nuestros países y siempre tuvimos un buen diálogo, cuando ambos éramos presidentes y también cuando no lo fuimos”, sostuvo el mandatario.

Surpreso e triste com a morte de Sebastián Piñera, ex-presidente do Chile. Convivemos, trabalhamos pelo fortalecimento da relação dos nossos países e sempre tivemos um bom diálogo, quando ambos éramos presidentes, e também quando não éramos. Muito triste seu falecimento de forma…

En tanto, el presidente de Argentina, Javier Milei también lamentó la muerte de Piñera por medio de un comunicado y sus redes sociales.

Recibí hace un momento la noticia del trágico accidente que sufrió Sebastián Piñera, ex Presidente de la República hermana de Chile. Lamento profundamente su fallecimiento y deseo enviar nuestras condolencias en nombre del pueblo argentino a sus familiares y amigos, así como…



Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, publicó una foto con el mandatario y sus condolencias al exjefe de Estado.

QEPD Ex Presidente Sebastián Piñera. Arriba Chile 🇨🇱 pic.twitter.com/o0zHQDRBED

La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández también entregó sus condolencias enfatizando que “no teníamos las mismas ideas, pero nos unió siempre una relación de mucho respeto: él era un hombre de derechas pero profundamente democrático”.

Conocí a Sebastián Piñera siendo ambos Presidentes, recuerdo cuando nos acompañó en los festejos del Bicentenario junto a los demás mandatarios de toda la América del Sur. Como todos saben no teníamos las mismas ideas, pero nos unió siempre una relación de mucho respeto: él era…

Javier Bolsonaro fue otro de los políticos que dedicó un mensaje en sus redes sociales: “Un vacío irreparable para nuestros hermanos chilenos”, manifestó el ex presidente.

– Com profundo pesar o passamento de @sebastianpinera , ex Presidente do Chile.

– Fomos aliados no progresso de nossos países e bem-estar de nossos povos. Uma lacuna irreparável para nossos irmãos chilenos.

– Que Deus conforte seus parentes e amigos, bem como a todos aqueles… pic.twitter.com/7Nh4ZVwbZa

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 6, 2024