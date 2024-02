Liam Gallagher en picada contra la nominación de Oasis por nominación al Salón de la Fama

Durante esta semana se oficializó los primeros nominados para el Salón de la Fama del Rock & Roll, donde resaltan nombres como Sinéad O’Connor, Kool & The Gang, Oasis o Ozzy Osbourne.

Esta instancia es un reconocimiento a diversos artistas que han aportado y dejado huella en la historia del Rock & Roll y su ingreso es exclusivo solo para aquellos que han logrado quedar en la historia de la música.

En este sentido, el presidente de la Fundación del Salón de la Fama del Rock & Roll, John Sykes señaló que “esta notable lista de nominados refleja la diversidad de artistas y música que el Salón de la Fama del Rock & Roll honra y celebra”.

Sin embargo, no a todos los artistas les interesa estar en esta selecta lista. Y como era de esperarse, el polémico ex oasis, Liam Gallagher apuntó sus dardos en contra del Salón de la Fama.

“A la mier.. el Salón de la Fama del Rock and Roll, está lleno de hijos de pu..”, escribió el británico en su cuenta de X.

Además, el músico respondió a un fanático, quien afirmó que estaría votando todos los días para que Oasis fuera incluido en el Salón de la Fama. “No pierdas el tiempo, por mucho que se agradezca es todo un montón de tonterías”, afirmó.

Pero Gallagher no fue el único artista que mostró reparos con su nominación al Hall of Fame, ya que Cher, dijo: “¿Sabes qué? No estaría en esto ahora ni aunque me pagaran un millón de dólares”.