¿Armas nucleares en el espacio?: La importante información que tendría Estados Unidos respecto a los movimientos militares de Rusia

Durante esta semana, desde Estados Unidos se reveló una información recabada por la inteligencia del país norteamericano: Rusia tendría armas nucleares en el espacio.

Según una serie de fuentes cercanas a las oficinas de EE. UU. los informes revelarían la intención de Rusia de mantener un sistema nuclear antisatélite en el espacio. Dicha información habría sido entregada al Congreso estadounidense y a sus aliados estratégicos.

Por una parte, hay congresistas que señalan que la información es lo suficientemente grave para que se haga pública, pero también hay quienes apuntan a que en realidad estas movidas de Rusia no significan un real peligro para Estados Unidos, al menos, en el corto plazo.

Además, los reportes preliminares demuestran que el sistema aún no ha sido enviado a la órbita y que en realidad no tendría un efecto en los humanos. Sin embargo, no hay pleno conocimiento de hasta qué punto han avanzado en su elaboración.

Pese a esto el director del Proyecto de Información Nuclear de la Federación de científicos de Estados Unidos, Hans Kristensen, advirtió que arma antisatélite colocada en órbita alrededor de la Tierra podría traer problemas para los satélites de comando y control nucleares de Estados Unidos, los cuales serían “esenciales” para las estrategias estadounidenses.

Preocupación en Estados Unidos

Por su parte, el presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Turner, señaló que esta es una “capacidad militar extranjera desestabilizadora que debería ser conocida por todos los formuladores de políticas del Congreso”.

Sin embargo, el tema parecería ser menos grave de lo que planteó Turner y un compañero de partido, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, reconocería que “no hay motivo de alarma (…) solo queremos asegurarnos de que todos tengan manos firmes al volante. Estamos trabajando en ello y no hay necesidad de alarmarse”.

Misma línea siguió el demócrata Jim Himes, quien apunto a que “el producto de inteligencia clasificado que la Comisión de Inteligencia de la Cámara llamó la atención de los miembros anoche es importante, pero no es motivo de pánico”.