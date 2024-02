Madonna se cayó en el escenario (otra vez)

La gira mundial de Madonna, Celebration Tour, no ha estado exenta de polémicas y accidentes. Cancelaciones de conciertos y demandas en contra de la artista han sido algunos de los percances que la cantante ha debido atravesar.

Ahora, la intérprete de Isla bonita sufrió una caída en el escenario en medio de su presentación en el Climate Pledge Arena de Seattle, Estados Unidos, en un show que duró un poco más de dos horas.

El percance se generó mientras Madonna cantaba Open your heart, la quinta canción del setlist, y la intérprete estaba sentada en una silla. Fue en ese momento en que uno de los bailarines realizó un mal movimiento y pasó a llevar a la Reina del pop, quien cayó al suelo.

El bailarín, quien también se dio contra el piso, rápidamente se levantó y continuó con la performance, pero la cantante que quedó en una peor posición, se quedó en el suelo boca abajo.

Pese a la caída, Madonna continuó cantando en todo momento, e incluso se rio de la situación, y con la ayuda de otro bailarín pudo reponerse y volver a sentarse en la silla. El resto del show lo pudo dar sin problemas y los fans salieron contentos del recinto.

She’s a pro! Madonna laughs off a fall during a concert in Seattle. https://t.co/HQlzC7xOe0 pic.twitter.com/EcjUzDHnID

— USA TODAY (@USATODAY) February 20, 2024