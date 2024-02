Pedro Pascal entre las estrellas del momento según Vanity Fair

El 2023 fue de consagración para Pedro Pascal. Luego de interpretar a Din Djarin en The Mandalorian y sus apariciones en Narcos, Juego de tronos, entro otros, fue el protagonista de la exitosa serie adaptación The Last of Us. Además, este año parece seguir este camino de éxitos.

Es por esto que el actor chileno fue incluido dentro de las “11 estrellas del momento” por la popular revista Vanity Fair, y apareció en al portada de la 30ª edición anual del “Hollywood Issue”.

En dicha publicación, Pascal apareció junto a Bradley Cooper, Natalie Portman, Colman Domingo, Jodie Comer, Lily Gladstone, Greta Lee, Charles Melton, Da’Vine Joy Randolph, Jenna Ortega, y Barry Keoghan.

Haciendo un repaso por su carrera, el chileno confesó a la revista que “siempre reconoceré el mérito de los creadores por arriesgarse con alguien en cuyo currículum no constaba más que algunos papeles teatrales desconocidos y apariciones puntuales en televisión”.

En este sentido, reconoció que una serie le cambió su vida. “Sin Juego de tronos, no habría estado en Narcos, El mandaloriano ni The Last of Us”, comentó.

Presenting the 30th annual #VFHollywood Issue, starring Bradley Cooper, Natalie Portman, Pedro Pascal, Colman Domingo, Jodie Comer, Lily Gladstone, Greta Lee, Charles Melton, Da’Vine Joy Randolph, Jenna Ortega, and Barry Keoghan. See the full portfolio: https://t.co/cCNCdZJsh5 pic.twitter.com/aYu0256Zhb — VANITY FAIR (@VanityFair) February 21, 2024

Su película favorita del 2023 y el futuro de Pedro Pascal

Además, en la entrevista, el actor nacional reveló que la película favorita del 2023 fue Vidas pasadas de Celine Song, la cual está nominada a Mejor película en los premios Oscar.

“Es fácil identificarse con ella por la idea de visitar a un amor del pasado, pero para mí iba más allá. Lo que más me caló es la idea de dejar algo atrás para convertirte en la persona que quieres ser y descubrir que la persona de la que nunca tuviste la oportunidad de despedirte eres tú mismo”, afirmó.

De igual forma, el chileno se refirió a sus próximos desafíos en Hollywood. “He formado parte de grandes rodajes en los que la propia identidad del proyecto, hasta cierto punto, se basaba en su tamaño, y aún así jamás estuve en uno tan impresionante como el de Gladiator”, indicó.