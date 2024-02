“Estamos solos”: El reclamo de la alcaldesa Ripamonti a semanas de los incendios forestales

Durante esta jornada, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti se refirió al inicio del Festival de su ciudad, que comenzará este domingo y que, según la jefa comunal, estuvo cerca de cancelarse debido a los incendios forestales.

En este sentido, la edil señaló que “el Festival de Viña es similar a cuando juega la Roja de Chile, es así muy fuerte. Y que haya ocurrido esto, probablemente la catástrofe, porque esto tiene un grado de catástrofe más grande en la historia de nuestro país, que haya azotado principalmente a la comuna de Viña del Mar, significa un dilema demasiado grande para nosotros”.

Aquí, la alcaldesa lanzó una fuerte crítica sobre la situación en su comuna respecto a la catástrofe de los incendios: “Ya no llega la ayuda como llegaba antes. Estamos solos como municipio de Viña del Mar y parte de los servicios públicos del Estado”.

“Pasan los días, una catástrofe de esta magnitud conmueve a las personas, pero eso no dura más de 70, 100, 200 horas, un par de días, y ya ven ustedes cómo están las calles de Villa Independencia, del Olivar”, puntualizó.

Ripamonti y el Festival

Volviendo al Festival, Ripamonti indicó que “Tuvimos que tomar la difícil decisión de decidir si esto se hacía o no. Y desde ese punto de vista el Festival no podía sino hacerse, o sea, no iba a haber Festival si es que este no tenía un carácter diferente. Es decir, solidario, obviamente recaudatorio, porque el orden de magnitud de lo que estamos enfrentando no tiene precedentes”.

Además, la jefa comunal aseguró que esta edición “es la primera vez (…) que incorpora estos elementos, en el fondo que se pone a disposición un escenario de esta categoría para poder tener un proceso recaudatorio y a la vez hablar dentro de sus contenidos de esta catástrofe”

“Todos los abanicos políticos, desde el mundo privado, las iglesias, toda la sociedad tiene que estar dispuesta a dar una respuesta diferente para esta catástrofe porque de no salir juntos de esto significa que como sociedad estamos condenados a vivir esa fragilidad en cualquier momento”, concluyó.