Ministra Tohá responde a teoría de convenio con Venezuela por secuestro de exmilitar

La ministra de Interior, Carolina Tohá, se refirió la teoría que surgió sobre el secuestro de Ronald Ojeda, exmilitar venezolano, luego de que el medidor comunicación de Venezuela, La Razón, publicara que el rapto formaría parte del convenio firmado entre países para entregar información.

Al respecto Tohá fue clara, al igual como ya lo había dicho el subsecretario Manuel Monsalve, al decir en Tele 13 Radio que el acuerdo es para trabajar contra el crimen organizado y no para hacer persecución política.

“Con ese tipo de planteamientos se está contradiciendo lo que ha sido la manera de relacionarse de Chile con las temáticas de Venezuela. Muchas personas han encontrado la posibilidad de rehacer su vida, Chile ha sido un país crítico de muchas dinámicas políticas que han habido en Venezuela, y lo menos que haríamos sería prestarnos para ser parte de las querellas internas que ese país tiene con sus opositores”, declaró Tohá.

Agregando que desde Venezuela nadie ha preguntado por el exmilitar “y nadie ha osado pensar que Chile podría ser parte de la persecución a dirigentes políticos que están en esa naturaleza en Chile, como el caso del señor Ojeda”.

Sobre la investigación

Tohá se refirió al caracter de reservada de la investigación que se está desarrollando aclarando que “no se informa, porque es darle ventaja a los secuestradores que se conozca por dónde va la investigación. Cada vez que diéramos el paso de filtrar avances, lo que estaríamos es favorecer a los secuestradores y poner en una condición de más vulnerabilidad a la víctima. El secreto de la investigación, tiene que ver con el éxito de la misma”.

Recalcando: “Se le ha exigido transparencia al Gobierno… en estas cosas no puede haber transparencia, así de simple, porque la investigación la lleva a cabo la fiscalía, y no es por una razón mañosa, es por el bien de la víctima, para tener resultados más rápidos y efectivos. No se puede informar, pero eso no quiere decir que no pase nada”.

Sobre la teoría de que agentes extranjeros hubiesen intervenido, la ministra dijo “sería gravísimo, sin precedentes. En el transcurso de este tiempo en que varias veces se ha dicho, informalmente, por distintos actores que cosas como estas han sucedido, la verdad es que a la hora de mirar, no han sucedido (…) lo tomaríamos como que estamos en otra situación… ciertamente sería un acto agresivo”.