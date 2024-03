Amistad inquebrantable: Miguel Tapia afirma que mantiene conversaciones con Jorge González pese al proceso judicial que afrontan

Luego de que se diera a conocer la querella interpuesta por Jorge González contra dos de sus ex managers, Carlos Fonseca, Alfonso Carbone y el ex baterista de “Los Prisioneros”, Miguel Tapia. El abogado del cantante de “Fe”, Giorgio Marino, sostuvo en conversación con Culto que el caso ya se encuentra asignado a la fiscal Nancy González Fuentes, de la Fiscalía Centro Norte.

Además, ya se han solicitado las diligencias que se estipulaban en la querella, entre las que se encuentra la orden de investigar a la Policía de Investigaciones (PDI) y la citación a declarar del notario Juan Ricardo San Martín, a Alfonso Carbone, Marco González y a Miguel Tapia.

Recordemos que Jorge González acusa a sus antiguos amigos de haberlo engañado al firmar documentos que permitieron la creación de sociedades comerciales con el propósito de explotar el patrimonio de “Los Prisioneros”.

La sociedad en el ojo del huracán es San Miguel Spa, dueña del sitio Planeta Prisionero, cuyo objetivo era informar sobre los proyectos discográficos y álbumes del patrimonio. Se destacan los contratos efectuados, por ejemplo, con la empresa de origen español Altafonte, a quienes les otorgaron la distribución comercial, promoción y marketing del repertorio de “Los Prisioneros”.

Amistad que perdura pese a la adversidad

Marco González, hermano menor y ex manager del cantante de “Estrechez de corazón”, habló con The Clinic, insistiendo en que los principales implicados en engañar a su hermano fueron Carlos Fonseca y Alfonso Carbone. Sin embargo, sobre Miguel Tapia tiene una opinión diferente sobre su implicación en el caso: “No, todo esto no debe entenderse como un ataque único y directo a Miguel. Esta crítica va más hacia Alfonso, a quien mi hermano veía como un buen amigo. Además, Miguel no fue quien viajó a Quillota a sacarle las firmas a Jorge e ingresó dos documentos falsos en la notaría (…) Seguimos confiando en la palabra de Miguel, en cuanto al compromiso de resolver este conflicto con la mayor celeridad”, indicó.

Miguel Tapia no se había referido al caso públicamente, hasta su reciente conversación con Infobae Colombia, en la que manifestó que “son cosas bien complejas, son temas serios, pero la vida tiene estos altos y bajos. Con Jorge tenemos una muy buena comunicación hasta el día de hoy, hemos hablado de estos temas, hay que dejar que avance todo ese proceso que seguramente va a ser muy engorroso. Pero él y yo estamos bien tranquilos porque no pasa por nosotros este problema que tenemos y sabemos que hay más gente involucrada y ellos tendrán que ir en el camino de este proceso, aclarando todas las dudas”.

Para el baterista, la relación entre ambos siempre ha pasado por altibajos, desde problemas económicos hasta las dos salidas de Claudio Narea de “Los Prisioneros” y, finalmente, la disolución del grupo.

“Cuando tengamos claridad, va a ser muy bueno poder hablar con más tranquilidad. Hay que dejar que otros protagonistas hagan su trabajo para poder ir aclarando todas estas situaciones. Yo sí te puedo decir, y acá tengo todas nuestras conversaciones con Jorge”, comentó Tapia.

La amistad entre ambos trasciende el plano profesional, ya que la hermana de Miguel Tapia estuvo casada con Marco González, hermano de Jorge González. Además, los dos miembros de “Los Prisioneros” tienen una sobrina en común.

“Jorge me cuenta que los primeros días de este año pasó con ellos en año nuevo y le digo yo qué feliz de que esté con ellos. Hay una comunicación y esta no se ha cortado, y sé que no se va a cortar nunca, porque hemos pasado, muy poco, pero hemos pasado por diferentes etapas en donde alejamos y nos acercamos, pero siempre vamos a estar ahí, nos conocemos hace muchos a años y para nosotros es muy sólido”, contó Tapia.