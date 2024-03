El emplazamiento de Juan Guaidó a Presidente Gabriel Boric por convenio con Venezuela: “No puede relativizar a una dictadura”

A través de un video en su cuenta de X, Juan Guaidó, ex presidente encargado de Venezuela emplazó al Presidente Gabriel Boric después del secuestro y asesinato del ex militar Ronald Ojeda y puso en cuestión el convenio firmado entre los países siendo enfático al decir que: “El Gobierno del Presidente Boric no puede relativizar a una dictadura llegando a acuerdos policiales con Maduro”.

Agregando: “Es inaceptable normalizar o relativizar una dictadura con cosas como un acuerdo policial con el régimen de Maduro, como lo hizo el subsecretario de Interior de Chile, Manuel Monsalve, el 18 de de enero, acuerdo sobre el cual la administración del presidente Boric debe por lo menos explicar si compartió o no información con la dictadura”.

Señalando “tiene implicaciones claro, para información como por ejemplo, ubicación de refugiados. Serían nefastas las consecuencias”.

Siendo enfático al decir “Insisto, normalizar una dictadura que está siendo investigada por cometer crímenes de lesa humanidad, que instrumenta el Estado para reprimir, que fue calificada el 8 de marzo de 2015 como amenaza inusual y extraordinaria por Estados Unidos. Su jerarca tiene puesto una recompensa por captura, y fue señalado (…) como proveedor de armas de fuego para grupos como las FARC y el ELN”.

Y agregó: “El perfil criminal del autoritarismo venezolano claramente tipificado como narcoestado, no puede ser aliado de una democracia respetuosa de la ley y menos permitiendo o auspiciando mecanismos de persecución y secuestro de la disidencia”.

Para reforzar su llamado: “Presidente Boric e instituciones chilenas, les pido como un ciudadano que también ha sido perseguido por una dictadura como miles de venezolanos, sean garantes de que haya justicia, y de verificarse la vinculación directa de Maduro en el asesinato, terrible, cobarde del teniente Ojeda, que no sólo haya justifica, sino una respuesta proporcional a lo que sucedió, y por supuesto, la atención clara de lo que pasa en la región, y las implicaciones para su estabilidad y democracia”.