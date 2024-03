Las polémicas palabras de Pablo Herrera ante la delincuencia: “Tienen que correrles bala. Ojalá se los piteen”

“El domingo fuimos a almorzar al Mercado Central, se come exquisito, Barato. Los alrededores de la Vega son un asco, un asco. Tienen hecho mierda todos y otra vez los extranjeros, especialmente los haitianos, que venden unos pollos rellenos con no sé qué huevadas que nadie compra porque trajeron esa cultura de mierda. Tú te tienes que encerrar a comer adentro”, comentó el cantante nacional Pablo Herrera.

Asimismo, en conversación con Expresso PM de Radio Biobío, aseveró que “jay que poner y volver a hacer que ellos respeten. Es como cuando uno va a Estados Unidos. Yo viví mucho en Estados Unidos. Todo funciona porque se respeta las reglas, que son duras. Tú botaste basura o una colilla, weón, la tremenda multa, o si no te vas preso”. m

“(En EE.UU.) el policía te para y te saca la pistola -sigue Pablo Herrera-. Y si no respondes te mata y nadie alega. Por eso los derechos humanos se lo pasan por la raja, porque ellos sienten que ellos son dueños de los derechos humanos. Acá le pegan en la espalda a los delincuentes…¡córranle bala a todos! La policía tiene que hacer uso de ese derecho y ojalá que se los piten a todos, porque más encima van a ser un gasto…la wea que estoy diciendo…van a ser un gasto de casi un palo en la cárcel. Entonces no sé cuántas lucas hay pa’ cuantos aviones para llevarlos de vuelta (sic)”.

El artista cerró sus dichos asegurando que “todos los que trabajan -es feo decirlo- de Plaza Italia para arriba son venezolanos que han estudiado, son decentes, tienen buenos trabajos y llevan años en Chile, pero el resto, los vándalos, matan como si nada porque matan todos los días gente. Es bueno decirlo, porque da rabia”.

Tras las críticas que generó su comentario, a través de su cuenta de “X” Herrera aseveró: “No me arrepiento de nada de lo que dije, de hecho lo sostengo. Invito a los demás artistas a sacar la voz para recuperar nuestro país. No le teman a la cultura de cancelación”.

