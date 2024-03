Ministra Vallejo responde a fiscal nacional por petición de antecedentes tras insinuar que existe una red de corrupción de “cuello y corbata”: “Si los tuviéramos, los pondríamos a disposición”

El día de ayer, después de conocerse que el ex director de la PDI, Sergio Muñoz quedó con prisión preventiva por las filtraciones de distintos casos que hizo al abogado Luis Hermosilla, la ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, dijo que “se han revelado indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata”.

Al respecto, el fiscal nacional, Ángel Valencia pidió a la ministra que haga llegar la información que tenga a la fiscal del caso. Sin embargo, Vallejo, en conversación con Radio Universo, dijo que no tenía antecedentes.

“La verdad es que desconozco el contexto de la pregunta y si él pudo escuchar la vocería completa. Lo que hemos señalado desde el Gobierno es que aquí hay indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata, dados los propios antecedentes que se han presentado en la audiencia de formalización y que terminaron con la prisión preventiva del exdirector de la PDI”, expresó.

Y agregó: “Nos hemos referido a eso. Por cierto que si tuviéramos nuevos antecedentes, los vamos a poner inmediatamente a disposición de la Fiscalía, es la que investiga y los tribunales son los que van a determinar. Ojalá estuviéramos equivocados en esto, ojalá esto fuera solamente una impresión y que se dé cuenta de que no existe tal cosa”.

Además la ministra precisó: “Pero hasta el momento con los antecedentes presentados, hemos dicho que pareciera ser una posible red, de que no es solamente un problema y un tema asociado al exdirector general, sino que aquí hay un traspaso de información a personas que tienen acceso al poder o interés con respecto a causas que se investigaron con anterioridad, como el caso Enjoy, el caso Dominga, Torrealba y cuantos otros que se expusieron en la propia audiencia”.

Andrés Chadwick

Consultada específicamente por el traspaso de información que habría recibido el ex ministro de Interior, Andrés Chadwick por parte del abogado Luis Hermosilla, la vocera de gobierno manifestó que “sin lugar a dudas Andrés Chadwick tiene o tuvo un nivel importante de poder en nuestro país y no sabemos hasta dónde pudo haber llegado esa información, por eso aquí estamos hablando de una posible red. Ahora no quiero entrar a prejuzgar a las personas involucradas, sabemos que está nombrado el expresidente que ya falleció”.

Pero fue enfática al decir que “lo que le interesa a la gente es saber hasta dónde llegó esto y que la investigación llegue hasta las últimas consecuencias, porque hasta el momento hay involucrados personeros de un exgobierno, gente asociada a la oposición, pero no sabemos hasta dónde va a llegar”.