Viuda de Ronald Ojeda dice que “ninguna autoridad del Gobierno se ha comunicado conmigo” y que está pensando irse de Chile

En entrevista con CNN, Josmarghy Castillo, viuda del asesinado ex teniente venezolano, Ronald Castillo, comentó que a poco más de un mes de la muerte de su marido “ninguna autoridad del Gobierno se ha comunicado conmigo”.

Agregando que “sólo la municipalidad de Independencia nos iba a apoyar con el tema del entierro pero lo que me estaban ofreciendo no era algo digno, entonces yo no lo acepté y por eso es que se pidió ayuda, se pidió ayuda económica para lograr costear algunos gastos”.

Josmarghy fue clara al decir que le hubiese gustado un acercamiento porque “no me afecta solamente a mí, sino también afecta a su país. Lamentablemente este crimen puede manchar el nombre de su país y la idea es que todos vayamos en la misma línea, que se sepa la verdad”.

Y agregó que no tiene protección en Chile: “No me siento segura, decir que me siento segura sería una mentira, hay personas que quizá viven en un mundo paralelo y creen que los buenos son malos y los malos son buenos, pero la verdad es que uno tiene que ser realista. Aquí hubo un crimen de lesa humanidad transnacional”.

Además comentó que está pensando irse del país: “Lo más probable es que más adelante yo tenga que salir del país. No es algo que tengo planificado, pero es algo que está en mis pensamientos. Lamentablemente no estoy segura y quizás sea lo más correcto”.

Y fue clara al decir que los que asesinaron a su marido: “Fue el régimen el que se llevó a mi esposo y hago esto de esta manera porque acá en Chile lamentablemente nosotros buscamos un refugio que este país fuese nuestro refugio tenía seis años acá en este país le he tomado cariño y me duele que en este lugar donde para mí fue un refugio por tantos años le haya pasado esto a mi esposo”.