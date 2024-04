Daniel Jadue responde ante formalización: “Se ejecuta coincidentemente en un año electoral”

A través de un video difundido en sus redes sociales, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se refirió a la formalización que anunció la Fiscalía Metropolitana Centro Norte en el marco del caso de las farmacias populares por cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal asociados a la compra y venta de insumos en la pandemia de Covid-19.

En el video, Jadue plantea: “Esta formalización, habiendo podido ser hace años o en diez meses más, después de las elecciones, se ejecuta coincidentemente en medio de un año electoral. No logro entender tanta espera ante una investigación en la que les aseguro, saldré totalmente inocente”.

Agregando que “por fin se formaliza una investigación que me ha generado mucho perjuicio personal y familiar. No obstante esto, es por fin el comienzo de mi derecho a la defensa la que me va a permitir demostrar ante los tribunales mi completa inocencia. Desde el primer día he colaborado con la investigación”.

Después de casi tres años de investigación desformalizada, por fin ejerceré mi derecho a defensa como Alcalde de Recoleta! pic.twitter.com/8PPC9yDRxF — Daniel Jadue (@danieljadue) April 2, 2024

Recordemos que en 2022 la empresa Best Quality se querelló en contra del alcalde de Recoleta, acusando una millonaria estafa que sufrieron al ser proveedores de mascarillas para Achifarp, encabezado por Jadue. Pero una vez que se inició la investigación, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte también revisó hechos de solicitud de coimas por parte de Achifarp. De acuerdo a la indagatoria, el ex candidato presidencial habría solicitado “donaciones” a cambio de realizar la compra a la compañía.

César Ramírez, vendedor y comisionista de Best Quality SPA, se auto denunció ante el Ministerio Público por el delito de soborno.