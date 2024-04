“Renuncio”: Lizzo anuncia que se va de las redes sociales, “empiezo a sentir que el mundo no me quiere”

Un alarmante mensaje publicó la artista Lizzo en sus redes sociales, ya que la mujer de 35 años colgó en su cuenta de Instagram una imagen con un mensaje que terminaba con una preocupante señal: “renuncio”.

Si bien no especificó a qué “renuncia”, los fans de la estadounidense comentaron alarmados la publicación, ante las dudas sobre a lo que realmente se refiere la rapera. Aunque dio indicios sobre argumentos para realizar estas declaraciones.

“Me estoy cansando de aguantar que todas las personas de mi vida y de Internet me pisoteen”, comenzó el mensaje de la artista, que atraviesa una serie de acusaciones por acoso sexual por parte de tres de sus ex bailarinas.

“Todo lo que quiero es hacer música y hacer a la gente feliz y ayudar a que el mundo se vuelva un poco mejor de cómo yo lo encontré. Pero comienzo a sentir que el mundo no quiere que sea parte de ello”, profundizó.

Además, la cantante acusó tener que enfrentarse constantemente a “mentiras que se dicen de mí en busca fama y vistas”.

En este sentido, aseguró estar cansada de “ser siempre el hazmerreír por cómo luzco… Que mi reputación sea destrozada por gente que no me conoce y me falte el respeto“.

La parte final de su publicación fue la más preocupante para sus seguidores: “No me apunté para esta mierda. RENUNCIO“, afirmó la Lizzo.

Pese a esto, parece que la renuncia de la artista fue muy corta, ya que a dos días de dicho mensaje, ya puede verse nuevamente publicaciones de la artista en redes sociales.