“No estoy dispuesta para que mi nombre sea un factor de división”: Daniela Peñaloza no repostulará a la alcaldía de Las Condes

“Yo soy la alcaldesa de Las Condes, obviamente voy a la reelección”, señaló hace un par de semanas la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza (UDI), en medio de la arremetida de Marcela Cubillos a la postulación de la alcaldía de la comuna.

Finalmente hoy el escenario es completamente distinto, ya que la jefa comunal no repostulará a su cargo pese a sus reiteradas intenciones de buscar un nuevo ciclo al mando del Consejo Comunal de Las Condes.

“No estoy dispuesta para que mi nombre sea un factor de división, frente a este desafío que es mayor, he decidido no repostular al cargo de alcaldes”, declaró Peñaloza al anunciar su decisión.

Además, la actual alcaldesa afirmó que “dejo así en libertad a la UDI y a los partidos de Chile Vamos, para que institucionalmente resuelvan al mejor candidato que representa nuestras ideas y nuestros valores”.

Sobre este punto, la edil aseguró que Chile vive “una profunda crisis” en materia de seguridad, salud, educación y otros temas, por lo que “hoy es tiempo de la generosidad y de la unidad”.

“Este es un momento de inflexión, que exige sobre todo un proyecto común, liderado por la centro-derecha, que muestre un camino de futuro, lleno de esperanza para todos los chilenos”, agregó.

“Conflicto político”

Por otro lado, Peñaloza se refirió a la serie de polémicas que han rodeado a su gestión, que, según la jefa comunal, han sido “de manera infundada, con especulaciones que son injustas”.

“Esto ha puesto Las Condes en un foco de un conflicto político que no existe, que no le hace bien a los vecinos y que no le hace bien a mi coalición. Por eso, eso debe terminar hoy día. La política, la tan cuestionada política, que muchas veces cae presa de la pequeñez, del individualismo y de la división. Por el contrario, yo creo en la buena política, porque Chile merece lo mejor de cada uno de nosotros”, dijo.

Pese a toda la polémica que rodeó su instancia al cargo de la alcaldía y en el proceso de candidatura, agradeció a la UDI “por el incondicional apoyo durante todos estos años”.