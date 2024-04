Protagonista del llamado “juicio del siglo” en EE.UU.: A los 76 años murió O.J Simpson

Este jueves, la familia dio a conocer la muerte de O.J Simpson, quien falleció a los 76 años luego de una lucha contra el cáncer.

Conocido mundialmente por su carrera como jugador de futbol americano, además de ser actor, la figura de O.J Simpson se hizo más ampliamente conocida después de que en 1994 fuera acusado del doble asesinato de su ex mujer Nicole Brown y el mejor amigo de ella, Ronald Goldman.

Después de un televisado juicio, que fue cubierto por cerca de 2 mil periodistas, el que fue llamado “el juicio del siglo” en Estados Unidos, donde, entre otras cosas, hubo conflictos raciales y de que su abogado fue el célebre Robert Kardashian, Simpson fue absuelto de los cargos. Sin embargo tuvo que enfrentar una demanda civil por las muertes y pagar una indemnización de US$ 33,5 millones.

La primera temporada de la serie American Crime Story, llamada The People v. O. J. Simpson basado en el libro “The Run of His Life: The People v. O.J. Simpson” de Jeffrey Toobin, relata el juicio, explorando además el trabajo de la fiscalía y la policía que, finalmente hicieron, que se tuviera una duda razonable frente a los hechos.

En 2007, Simpson fue arrestado en Las Vegas por secuestrar y robar a mano armada a dos coleccionistas de objetos deportivos. Fue sentenciado a 33 años de cárcel, pero en 2017 obtuvo la libertad condicional y salió de la cárcel.

Pobreza, estrellato y enjuiciamiento mundial

O.J Simpson nació el 9 de julio de 1947 en el seno de una familia pobre. Cuando tenía 5 años su padre abandonó el hogar, y fue tan la falta de recursos que tenían, que se le deformaron las piernas por raquitismo. Para fortalecer sus piernas, y dentro de los recursos que tenían, la madre le ponía los zapatos cambiados para fortalecer las piernas, además de usar pesados aparatos ortopédicos. El método tuvo resultados, logrando correr 91,4 m en 9,9 segundos.

A los 15 años fue detenido por robar en una botillería. Al salir, el jugador de béisbol Willie Mays, lo orientó para que se mantuviera alejado de los problemas y se acercó al deporte llegando a la NFL. Ganó el trofeo Heisman en 1968 y, en 1973, ganó el premio al jugador más valioso. En 1985, entró al Salón de la Fama de la NFL.

Cuando se retiró, incursionó en la actuación y siendo rostro de algunas marcas.