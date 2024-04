Las ministras Jara, Vallejo o Tohá, además del alcalde Vodanovic: Los elegidos por el Presidente Boric para sucederlo

“Es muy importante que los sectores progresistas, de izquierda, centroizquierda, tengan un proyecto que pueda perdurar en el tiempo porque evidentemente los cambios que se requieren en Chile no se limitan a periodos de cuatro años”, dijo el Presidente Gabriel Boric durante esta mañana, en un encuentro con la prensa.

Y es que el Mandatario ya piensa en la carrera presidencial para dos años más -y que ya tiene una serie de candidatos en la oposición- en medio de un escenario donde el oficialismo no cuenta con una gran cantidad de figuras presidenciables.

De acuerdo a las encuestas, la principal carta de la centro-izquierda para competir en las presidenciales sería Michelle Bachelet, aunque la expresidenta ha negado tener aspiraciones de llegar por tercera vez a La Moneda.

Es en este contexto en que desde la izquierda se ha comenzado a buscar las principales figuras en el oficialismo que pueden competir por ganar la banda presidencial en 2026.

Las cartas del Boric

“Tener una continuidad en la elaboración programática, en la construcción de confianzas y en la conexión con las grandes mayorías en nuestro país es fundamental para poder lograrlo. Eso requiere una coalición que se proyecte en el tiempo”, aseguró el Mandatario.

En este sentido, el jefe de Estado profundizó en que “sé que hay liderazgos extremadamente potentes al interior del gobierno y también fuera de él. Y me atrevo a mencionar algunos, lo había dicho en alguna entrevista” y entregó algunos nombres:

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara.

La ministra del Interior, Carolina Tohá.

La ministra vocera del Gobierno, Camila Vallejo.

El diputado Gonzalo Winter.

La alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic.

La diputada Daniella Cicardini

La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola.

El ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde

Al respecto, Boric indicó que “hay un sinfín de personas (…) son súper valiosas y pueden tener eventualmente en un futuro seguir destacando política chilena y no solamente pensando en la elección presidencial, sino en diferentes instancias. Yo por lo menos soy optimista y me parece natural que eventualmente haya figuras de gobierno que en algún momento se proyecten para seguir colaborando para el país”.

“Tenemos que hablar mediante hechos concretos”

Por otro lado, el Presidente recordó cómo llegó a ser la carta presidencial de la izquierda en las últimas elecciones: “cuando se confirmó que iba a ser candidato al principio de 2021 era según las encuestas el político peor evaluado o de los peores evaluados en las encuestas semanales, y se daba por hecho en esa época que el próximo presidente de Chile iba a ser Joaquín Lavín, quien más valoración ciudadana tenía en ese momento era una diputada independiente”, debido a esto, Boric apuntó a que “es muy pronto para hacer aseveraciones categóricas en torno a lo que va a pasar en la próxima elección presidencial”.

“No me cabe ninguna duda que si somos capaces de trabajar en unidad como se logró, no fue fácil, pero se logró, en el pacto municipal, la proyección de las fuerzas progresistas es totalmente competitiva en una futura elección, pero mi principal preocupación hoy día no está ahí, sino en hacer un buen gobierno. Nosotros tenemos que hablar mediante hechos concretos”, agregó.