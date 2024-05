Día de la Libertad de Prensa: ¿Por qué se conmemora este 3 de mayo?

En el marco del Día de la Libertad de Prensa, en entrevista con la ARCHI, el presidente Gabriel Boric, se refirió a la relación con los medios, a los que ha criticado varias veces en el último tiempo por su cobertura de diversos temas.

Consultado por si los medios tienen que incomodar o no a las autoridades, el mandatario respondió “incomódenla, a mí me han incomodado un par de veces y en buena hora (…) no soy de las personas que se amurra y deja de hablar, estoy permanentemente realizando actividades públicas y de manera periódica respondo preguntas”. En esa línea, expresó que “bienvenido que la prensa incomode al poder y eso tiene que seguir siendo así, y es algo que hay que defender a rajatabla”.

Este viernes, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, se está realizando la 31a Conferencia del Día Mundial de la Libertad de Prensa, cuyo lema es “Prensa para el planeta: el periodismo ante la crisis ambiental”.

Santiago es la sede de esta cita que aborda el importante papel que desempeña la prensa en el acceso y la difusión de la información para garantizar y asegurar un futuro sostenible que respete los derechos de las personas y su diversidad de voces.

¿Por qué se conmemora el 3 de mayo?

Tal como señala la página de la Unesco, este 2024, el Día Mundial de la Libertad de Prensa está dedicado a la importancia del periodismo y la libertad de expresión en el contexto de la actual crisis medioambiental en todo el mundo.

La concienciación sobre todos los aspectos de las distintas crisis medioambientales y sus efectos es esencial para construir sociedades democráticas, y la labor periodística juega un papel fundamental para responder a esta crisis.

El 3 de mayo fue proclamado como el Día Mundial de la Libertad de Prensa en 1993, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, siguiendo la recomendación de la Conferencia General de la UNESCO. La fecha se eligió para que coincidiera con el aniversario de la Declaración de Windhoek, en la cual los representantes de medios de comunicación africanos que participaban en un seminario organizado por la UNESCO en la capital de Namibia, elaboraron un documento donde se recogían los principios de la libertad de prensa.

El Día Mundial de la Libertad de Prensa es una oportunidad para recordar a los gobiernos que es necesario respetar la libertad de expresión y para concienciar sobre los problemas de la libertad de prensa y la ética profesional. Asimismo sirve para: