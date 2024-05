“No me interesan las polémicas, me interesan las soluciones”: Presidente Boric tras impasse de “coñetes” con la banca

“Más allá de reprochar cualquier actitud y muy en línea del espíritu cooperativo y constructivo (…) los invito a la asociación de bancos, los bancos particulares, a actualizar su visión de la economía y darse cuenta que es una visión excesivamente restrictiva del crédito”, afirmó el presidente Gabriel Boric en el Encuentro Anual de la Construcción 2024, evento organizado por la Cámara Chilena de la Construcción.

Esto tras el emplazamiento que realizó a la banca en el marco de su gira por la Región de O’Higgins, a no ser “coñetes” y facilitar los créditos, especialmente con las empresas de construcción. En su intervención, aseveró que “hace poco en una entrevista en región hablaba de uno de los problemas que hemos enfrentado para poder reactivar la economía en particular en materia de construcción y hoy día me gustaría referirme a eso”.

“Más allá de los adjetivos para no entrar en polémica, tiene que ver con los bancos… Insisto, más allá de cualquier adjetivo, no me interesa la polémica, me interesan las soluciones”, formuló.

Boric aseveró que “desde mi perspectiva, uno de los problemas que tenemos en materia de créditos, es que los bancos adoptaron una tesis muy pesimista respecto de las proyecciones de la economía chilena y por ende, de manera quizás previsoria, acumularon provisiones muy por encima del requerimiento regulatorio en previsión de una crisis que no llegó y que no va a llegar”.