Así será “Road Diary”, el documental de la gira de Bruce Springsteen con The E Street Band

¿Te gustaría conocer el detrás de escena en un concierto de Bruce Springsteen?, ahora será posible gracias a Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band, el documental que retrata la gira de estos grandes artistas.

Este nuevo registro del mítico artista estadounidense podrá verse en Disney + y la plataforma de streaming HULU a partir de octubre de este año.

La cinta grafica lo que hay detrás del escenario su gira entre 2023 y 2024, donde los espectadores podrán ver parte de los ensayos previos, los procesos creativos entre los músicos y entrevistas.

El hombre detrás de la dirección de Road Diary, es un viejo conocido de Springsteen: Thom Zimny, quien ya ha estado inmiscuido en otras producciones audiovisuales sobre el autor de Born in the U.S.A., como Western Stars o Springsteen on Broadway. De igual manera, dirigió el documental The Gift: The Journey of Johnny Cash.

Por otro lado, el cantautor estará a cargo de la producción de la cinta, junto a su manager, Jon Landau, además de Adrienne Gerard y Sean Stuart.