“Han caído en su propia trampa”: Sergio Bitar se refiere a posición del Gobierno frente al CAE

Sobre el debate que se ha dado en torno al Crédito con Aval del Estado CAE y la propuesta que entregará el Gobierno en septiembre, pensando ahora en una “solución al problema” y ya no al parecer en una condonación, se refirió el exministro de Educación, Sergio Bitar.

Recordemos que Bitar fue quien estuvo a cargo de implementar el CAE durante la gestión de Ricardo Lagos (2000-2006) y en radio Cooperativa se refirió a la propuesta de campaña de condonar el CAE diciendo “la propuesta que hicieron evidentemente fue una propuesta mal estudiada, sin entender cuál era el problema, sin medir la magnitud del tema y, por lo tanto, arriesgando la inviabilidad y el no cumplimiento”.

Con respecto a que ahora ya no se hable de condonación, si no de dar una solución, Bitar fue enfático: “la interpretación que hizo el Frente Amplio (del CAE) está totalmente equivocada: lo transformaron en una suerte de mito, en que todo era malvado, y han caído en su propia trampa”.

Concluyendo que lo que plantearon “no se puede hacer, no sólo porque no hay recursos, (sino que) porque siempre tendrá que haber crédito, porque Chile no está en condiciones -sin una reforma tributaria- de financiarlo todo”.