Los 83 años de Bob Dylan: Cuando cambió la historia de la música

En 1962, Bob Dylan lanzó su primer disco de estudio. Los sonidos eran más bien acústicos y completamente apegados al country y folk, pero su evolución musical llegaría un par de años más tarde, cambiando la historia de la música.

El cantautor iría incorporando más elementos a sus sonidos, mezclándose con el blues y el folk, hasta llegar a integrar sonidos eléctricos, en 1965, cuando lanzó el disco Bringing It All Back Home.

Pero esto no sería más que la antesala de lo que llegaría a generar Bob Dylan al dar un cambio en su música, lo que también le generaría resistencia desde la audiencia.

Bob Dylan, el “Judas”

En 1965, el músico se presentó Newport Folk Festival de 1965. A los asistentes les causó gran sorpresa que arriba del escenario Dylan to estuviera solo, si no que con una banda completa con guitarras, bajo, piano y batería.

La recepción de la audiencia no fue la mejor: el cantante se subió al escenario en medio de abucheos del público, incluso, uno de ellos le gritó “Judas”. La respuesta de Dylan fue decirle: “No te creo. Eres un mentiroso” y les dijo a sus músicos: “Toquen jodidamente fuerte”.

Aquella vez, Dylan solo tocó tres canciones, ante la mala recepción del público, aunque hay otras voces que afirmaban que no estaban recriminándole al cantante su cambio, sino que estaban enojados por el mal sonido de los instrumentos.

Pese a esto, el mismo músico declaró después que “hice esta locura, no sabía lo que iba a suceder, pero sin duda me abuchearon. Te lo puedo decir. Podías oírlo por todo el lugar… Quiero decir, deben de ser bastante ricos para poder ir a un lugar y abuchearte. No podría permitírmelo si estuviera en mis zapatos”.

Lo cierto es que la carrera de Bob Dylan no volvería a ser la misma y aquel lanzamiento, junto a los discos siguientes, cambiaron la música para siempre, mezclando el folk, blues y el rock con letras filosas.

El cambio en la historia

Tras aquel incidente, y con su audiencia clásica del folk en contra, el músico no hizo más que profundizar su experimentación en nuevos sonidos y lanzó Like a Rolling Stone, quizá su canción más popular y que marcó el arranque definitivo de Dylan por el folk rock.

Con el paso del tiempo y el lanzamiento de más discos, la recepción a la nueva música del cantante no hizo más que mejorar, introduciéndose entre los artistas más escuchados de los 60.

Durante esta época, también profundizaría sus canciones de protesta, en especial contra el racismo en Estados Unidos.

Así, en 1975, lanzó Hurricane, pieza fundamental en la historia musical de Bob Dylan y una de las canciones más complejas de la discografía del artista.

En el tema, se narra la historia de Rubin “Hurricane” Carter, un boxeador de raza negra que fue injustamente acusado de un triple asesinato en Nueva Jersey en 1966. Tras leer la autobiografía del deportista, el mismo Dylan lo visitó y compuso la canción.

Dicha pista significó una serie de polémicas e incluso demandas contra el compositor, al ser acusado de omitir una serie de hechos en el caso que encarceló a Carter. Pese a esto, el cantante organizó una serie de conciertos benéficos para el boxeador que pese a intentos judiciales no logró salir de la cárcel, hasta 1985, cuando recibió la libertad condicional, para que tres años después se retiraran los cargos en su contra.

Inagotable influencia

Con el paso de los años, la figura de Bob Dylan continuó creciendo, siendo reconocido como uno de los artistas que más ha influenciado a diversos artistas musicales, visuales e incluso literarios.

Con todos los reconocimientos posibles, el artista que ya cuenta con más de 30 discos a su haber, sigue haciendo música y presentándose en vivo, aunque con su característico hermetismo y polémica.