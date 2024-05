“Por primera vez siento que alguien que trabaja para la justicia dice lo que realmente está pasando”: Cathy Barriga mantiene arresto domiciliario y acusa hostigamiento

Este viernes se realizó la revisión de medidas cautelares contra la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quien permanece con arresto domiciliario total.

Tras escuchar los argumentos del Ministerio Público y la defensa, la magistrada determinó mantener la medida cautelar y no acceder a la prisión preventiva que pedía el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Al ser consultada sobre las ocasiones en que no respondió al llamado de Carabineros que fiscalizó el cumplimiento del arresto, la ex alcaldesa dio a conocer que no tiene timbre en su casa debido a la condición de TEA de su hijo, a quien le molestan los ruidos muy fuertes.

Finalmente, se llegó al acuerdo de que deberá responder un teléfono que funciona con audífonos.

Durante la audiencia, Barriga se quebró y sostuvo: “Por primera vez siento que alguien que trabaja para la justicia dice lo que realmente está pasando. Estoy muy agradecida de la audiencia de hoy. Estoy viviendo una situación que va más allá de los límites, hay un hostigamiento, y es lo que hizo referencia la jueza”, valoró Barriga, que hizo alusión a las constantes visitas de la policía uniformada a su parcela.