“La agarré y le di un beso”: José Alfredo Fuentes revela inéditos detalles de un corto amorío con Cecilia

A cerca de cumplirse un año desde la muerte de Cecilia, la incomparable, Johanna Watson prepara la publicación de una biografía de la artista nacional, que promete ser la publicación biográfica más completa de la cantante.

En Cecilia. El último baile, entre otras cosas, se revelan una serie de hechos inéditos sobre la artista chilena y que no han dejado de sorprender a los fanáticos de la fallecida intérprete.

Dentro de estas revelaciones se encuentra la corta relación amorosa que tuvo con el Pollo José Alfredo Fuentes, quien también fue parte de la Nueva ola chilena en la década de los 60.

En el libro, el cantante chileno reveló que llegó a estar enamorado de la cantante, incluso, confesó: “a los quince años soñaba con ella”.

De acuerdo al relato de Fuentes, la historia comenzó cuando su hermano, Iván, quien era amigo de Cecilia, se lo presentó, para que conociera su talento al cantar. “Mi hermano sabía que me encantaba la Cecilia, la cantante que más me ha gustado, me volvió loquito la Cecilia, es de esas personas que, guardando las proporciones con Violeta Parra que escribió cosas maravillosas, el carisma que tenía Cecilia”, comentó.

“Aparecía en el escenario y yo pensaba: ‘Quiero verla cantar, quiero escucharla’. Más encima, después sus canciones me hacían llorar”, señaló el autor de Te perdí.

Cecilia aceptó la invitación y comenzó a trabajar junto a la cantante, llegando a tener una gran amistad. “Yo tenía quince y Cecilia debió haber tenido diecinueve o veinte. Cantábamos, me enseñó y me corrigió hartas cosas”, detalló el Pollo, quien profundizó que “desde ahí que tengo un gran cariño por ella. Ella me quiere mucho a mí, y yo la quiero mucho a ella. Es la ídola más grande que ha habido en la música popular”.

El pequeño romance entre Cecilia y el Pollo Fuentes

Con el paso del tiempo, Fuentes comenzó a obtener mayor reconocimiento, llegando a ser uno de los principales artistas de su generación. “Ella decía: ‘Este es Alfredo, mira la media cagá que dejó este huevón cantando’”, contó.

Fue en aquel momento, en que Cecilia y él tuvieron un muy corto amorío. “Hicimos una gira, y en la micro donde íbamos le di un beso y me lo respondió, pero hasta ahí nomás llegó, nos pegamos un atraquesito suave y chao”, detalló el Pollo.

“Fue un momento que íbamos conversando en la micro y algo pasó que nos sentimos muy cerca, y pensé: ‘Parece que este es el momento en el que le puedo dar un beso’. La agarré y le di un beso, me lo correspondió, pero fue eso nada más, un beso en la micro durante la gira y punto. Al día siguiente éramos amigos otra vez. No sé si alguna vez lo conté. Ella se cagaba de la risa. ‘Te has hecho la huevona’, le digo yo. ‘Nunca has contado que nos pegamos un atrinque’”, dijo.