“Impropios”: Ministro Cordero se refiere a dichos de fiscal venezolano por asesinato de Ronald Ojeda

“El homicidio de Ojeda se trata de una operación de falsa bandera” en el que “pueden haber participado cuerpos de inteligencia de Chile y extranjeros con intereses espurios” aseveró el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab.

Ante esto, el ministro de Justicia, Luis Cordero, aseveró que es “calificación excesiva, que no se compadece con nada de la realidad. No solo me parece inadecuado, impropio, fuera de contexto, que no se compadece con la realidad ni los hechos”.

En conversación con Radio Infinita, el secretario de Estado, advirtió que “la declaración del fiscal de Venezuela el día de ayer no solo es un problema respecto a esta investigación, sino que la disposición que, supongo yo, manifiesta respecto a la cooperación de un conjunto de investigaciones que no solo se están realizando en Chile, sino que en otros países de la región y que requieren de la cooperación de la investigación de Venezuela”.

El ministro informó que Chile tenía previsto la no extradición de los sospechosos por parte del país vecino. “El Estado de Chile eso lo tenía evaluado, el hecho que no ocurriera la extradición entre otras cosas, porque ellos tienen una norma constitucional expresa sobre impedir extraditar nacionales”.

“Si alguien creía que la simple visita de un par de fiscales venezolanos a Chile de modo informal, era un acto de cooperación, estaba completamente equivocado”, afirmó Cordero.

Asimismo, el ministro aseveró que “es importante mantener los canales diplomáticos”. “Chile tiene un compromiso con la democracia en la región. Hay un conjunto de eventos este año en Venezuela, que en materia de derechos humanos y en materia de libertades democráticas, en que el país ha sido muy explícito en el caso de Venezuela”.