“Just stop oil son una vergüenza”: Detienen a dos activistas por rociar de pintura al Patrimonio de la Unesco, Stonehenge

Durante la tarde de este miércoles, una serie de activistas por el medio ambiente realizaron una serie de daños al monumento megalítico de Stonehenge en Wiltshire, Inglaterra. Como resultado, las autoridades locales han iniciado una investigación para determinar la magnitud de los daños y las posibles repercusiones legales para los responsables.

Pese a que una persona que se encontraba en la zona intentó detener a las personas, dos involucrados en el hecho detonaron extintores y rociaron las rocas, dejándolas con marcas naranjas.

Después de recibir la alerta, la policía llegó al lugar y detuvo a dos personas, quienes son los principales sospechosos de ser los autores del hecho. Identificaron a los detenidos como Niamh Lynch, de 21 años, y Rajan Naidu, de 73, ambos serían parte de la organización Just Stop Oil.

A través de un comunicado, la entidad policial informó que sus “investigaciones continúan” y que están trabajando con la organización que gestiona las esculturas en Inglaterra, English Heritage.

🚨 BREAKING: Just Stop Oil Spray Stonehenge Orange

🔥 2 people took action the day before Summer Solstice, demanding the incoming government sign up to a legally binding treaty to phase out fossil fuels by 2030.

🧯 Help us take megalithic action — https://t.co/R20S8YQD1j pic.twitter.com/ufzO8ZiDWu

— Just Stop Oil (@JustStop_Oil) June 19, 2024