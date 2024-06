¿La libertad de Julian Assange?: camino a las islas Marianas a declarar

El fundador de WikiLeaks fue liberado de la cárcel en Reino Unido tras llegar a un acuerdo con la justicia norteamericana. Después de siete años en la embajada de Ecuador en Londres desde donde fue sacado a la fuerza en 2019 para llevarlo por otros cinco años a la prisión en Reino Unido, finalmente Julián Assange recobró su libertad.

Esto se da después de un acuerdo judicial en el que Assange se declarará culpable de revelar cientos de miles de documentos confidenciales esta tarde en las islas Marianas, EE.UU.

Fue la misma cuenta de WikiLeaks en X que dio la información donde explicaron el acuerdo al que llegó el australiano, comentando además que “después de más de cinco años en una celda de 2×3 metros, aislado 23 horas al día, pronto se reunirá con su esposa Stella Assange y sus hijos, que sólo han conocido a su padre tras las rejas”.

Julian Assange is free. He left Belmarsh maximum security prison on the morning of 24 June, after having spent 1901 days there. He was granted bail by the High Court in London and was released at Stansted airport during the afternoon, where he boarded a…

