“Soy libre porque me declaré culpable de hacer periodismo”: habló Julian Assange después de salir de la cárcel

En una intervención en el Consejo de Europa que está revisando una resolución para considerar al fundador de WikiLeaks como “preso político”, Julian Assange declaró: “Quiero ser totalmente claro. No soy libre porque haya funcionado el sistema. Soy libre, tras años de encarcelamiento, porque me declaré culpable de haber hecho periodismo”.

Y agregó: “Me declaré culpable de buscar información de una fuente. Me declaré culpable de obtener información de una fuente y me declaré culpable de informar al público cuál esa era información. No me he declarado culpable de nada más”.

Recordemos que Assange estuvo desde el 2012 en la embajada de Ecuador en Londres y que luego estuvo preso y que su libertad, este 2024, se dio después de llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE.UU. después de declararse culpable de violar la ley de espionaje específicamente en 18 cargos e intrusión informática.

El mismo Assange se declaró como “preso político” y enunció que el mismo acuerdo al que llegó le impide pedir información sobre lo que pasó afirmando que la CIA ha quedado “impune”.

Assange se defendió diciendo que “los periodistas tienen que ser activistas de la verdad”.

Además se refirió a su vida en libertad comentando que “mi readaptación al mundo incluye algunas cosas positivas pero también complicadas como volver a ser un padre de un hijo que ha crecido sin mi. Volver a ser un marido”.