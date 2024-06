Chile es el país que más discrimina laboralmente en Latinoamérica según estudio

El estudio Diversidad en el Trabajo de Laborum reveló una compleja decisión en el mercado laboral de Chile y en Latinoamérica, ya que la mayoría de los encuestados confesó haber sido discriminados en su trabajo.

En concreto, la investigación realizada en Latinoamérica, dio cuenta que el 84% de las personas se han sentido discriminadas en su trabajo, siendo Chile el principal país en esta estadística también con 84%.

De esta forma, nuestro país superó en un porciento a Argentina, y ampliamente a países como Panamá (74%), Perú (70%) y Ecuador (67%).

Desglosando estos datos, el 59% de las personas aseguró haber sido discriminadas por su edad, seguida por aquellas que afirmaron serlo por género (9%), por su color de piel, con un 7% y por su orientación sexual, 5%.

Por otro lado, el 34% de los trabajadores aseguraron que el ambiente laboral no era o no es respetuoso o cordial, mientras que el 32% apuntó a que no hay o no había igualdad de oportunidades de desarrollo y un 12% aseguró que no hay espacios para mejorar esta situación.

Al respecto, el director comercial de Laborum, Diego Tala, detalló que “el estudio muestra que los talentos de Chile son quiénes experimentan con mayor frecuencia discriminación en su lugar de trabajo, con el porcentaje más alto de la región. Esto es una advertencia y debe ser un llamado de atención para adoptar medidas efectivas de inclusión y concientización”.

Para llegar a estos números, la empresa entrevistó a 4.658 personas en distintos países de la región, donde se les consultó su parecer sobre esta situación.