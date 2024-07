“No vamos a ser cómplices de una mala política pública”: Macaya responde a emplazamiento de ministra Jara por reforma de pensiones

Esta mañana en CNN radio la ministra de Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara apeló directamente al decir que “las AFP se han opuesto a todos los cambios en el país y los han trabado. No han jugado aquí un rol neutro. Y la dificultad de tener una empresa que tiene tanto poder económico se expresa en que esta reforma lleva más de 10 años tratando de sacarse adelante. No puede ser que el país esté secuestrado por un grupo económico en función de sus intereses exclusivos y no de los pensionados. Entonces creo que esto tiene que cambiar”.

Dichos que se sumaron a sus declaraciones en Estado Nacional de TVN el domingo en la noche donde la ministra expresó sobre la votación de la reforma previsional: “Esa es una excelente pregunta para Chile Vamos, porque la verdad es que en la Comisión de Trabajo del Senado quien tiene mayoría es Chile Vamos”.

Sintiéndose directamente emplazado, el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, respondió diciendo: “A la ministra Jara le gusta la pelea política de echarle la culpa a los comillas poderosos y entrar siempre en la lógica de la lucha de clase. Ella va a ser responsable si le quita a los trabajadores chilenos el fruto de su esfuerzo para que hayan peores pensiones en 20 años más para los trabajadores chilenos hoy día”.

Agregando enfáticamente “nosotros no vamos a ser cómplices de una mala política pública. Además, esto no se trata de tiempos legislativos, se trata de contenido de la reforma. Y si en ese contenido el gobierno quiere que las consecuencias se paguen en el futuro y esconder la basura bajo la alfombra, nosotros no estamos disponibles”.

Y cerró diciendo “si la ministra insiste en apurar el tranco legislativo en una discusión que no tiene que ver con los tiempos, tiene que ver con el contenido, nosotros no estamos disponibles este miércoles”.