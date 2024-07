“No más excusas”: el últimatum del Gobierno a la oposición por la reforma de pensiones

Durante esta jornada, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo se refirió a la discusión por la reforma de pensiones luego de cerrarse la mesa técnica en el Congreso que buscada llegar a acuerdos en la materia.

Al respecto, la secretaria de Estado apuntó a que “nosotros pediríamos no más excusas, porque tenemos a los pensionados esperando 10 años y 19 meses respecto al ingreso de la reforma previsional por parte de este gobierno”.

Estas declaraciones coinciden con los términos usados por la ministra del Trabajo, Jannette Jara, quien llamó a los parlamentarios a aprobar la idea de legislar el proyecto durante este lunes en el Senado.

Además, la comunista acusó que la oposición era la responsable de que la reforma no ha avanzado, señalando que contantemente se han puesto trabas para llegar a acuerdos.

“En un momento se dijo que por la presencia del exministro (Giorgio) Jackson no se podía avanzar en la reforma de pensiones. En otra ocasión se dijo que la reforma de pensiones no era prioridad, cuando sabemos que para los jubilados y jubiladas de nuestro país es una de las principales preocupaciones. Se ha dicho que por razones técnicas, que la propuesta es mala, que no me gusta el tono de uno u otro ministro. Hemos tenido demasiadas excusas y no es sostenible para el sistema político”, señaló.

De igual manera, Vallejo declaró: “A lo mejor para nosotros, los ministros, los parlamentarios, no es prioridad o no es urgencia resolver el tema de las pensiones, porque todavía no nos toca jubilar o porque los ingresos son más altos, pero sí lo es para los pensionados. En esto insistimos que el llamado es a empatizar con los jubilados y jubiladas”.

Las trabas de la reforma de pensiones

“Expertos de distintos sectores han demostrado que mientras las AFP siguen obteniendo utilidades, los pensionados tienen que conformarse con jubilaciones mucho menores al salario mínimo. Eso debería hacerle sentido no solamente al oficialismo, que ha estado apoyando esta iniciativa, sino que también a la oposición, porque en esto no deberían haber colores políticos”, dijo.

Por su parte, la titular de Trabajo, insistió en que “lo que se está pidiendo que se vote no son los detalles del proyecto, es la idea de legislar. Es relevante tenerlo claro porque a diferencia de como se legisla en la Cámara, en el senado primero se tiene que resolver si está o no la voluntad política para avanzar en esa dirección”.

La ministra también detalló que la mesa técnica logró acuerdos en cerca de 14 puntos de la reforma, mas no en cómo destinar los 6 puntos adicionales de cotización, el mayor nudo del proyecto.

También resaltó que se está cerca de elecciones municipales, “por eso tenemos que avanzar ahora. Llevamos 19 meses con el proyecto en el Congreso y llevamos 10 años discutiendo una reforma”.