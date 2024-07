Tras nota de protesta, Petro insiste en defender a Jadue y Gobierno vuelve a responderle: “Aquí no hay delito de ideas”

Esta mañana, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respondió nuevamente al encaramiento del Presidente de Colombia, Gustavo Pero, quien ha pesar de haber recibido una nota de protesta por parte de nuestro país tras sus dichos contra la justicia chilena y pedir la liberación de Daniel Jadue; volvió a referirse a la situación.

Petro insistió en defender al alcalde de Recoleta, asegurando a través de su cuenta de X: “Siempre he luchado contra lo injusto y debe ser en cualquier lugar del mundo. Si me ponen preso por mis ideas, como hicieron en el pasado, me gustaría la mayor solidaridad internacional”.

Esto, acompañado de una carta de agradecimiento enviada por Jadue:

Siempre he luchado contra lo injusto y debe ser en cualquier lugar del mundo. Si me ponen preso por mis ideas, como hicieron en el pasado , me gustaría la mayor solidaridad internacional. El mundo y su propio pueblo es el mejor apoyo a un revolucionario. pic.twitter.com/yPzKU4tHa1 — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 11, 2024

La respuesta del Gobierno

La ministra Vallejo fue clara esta mañana al responder al nuevo mensaje del Presidente Colombiano diciendo que “el sistema judicial en Chile no se basa en creencias, se basa en evidencias y juzga y condena finalmente, sean delitos de corrupción, porque aquí no hay delito de ideas, no existe eso en nuestro país, de delitos de corrupción o delitos de tráfico, en fin, se juzga en función de la evidencia y eso todavía no termina de suceder porque está en un proceso de investigación”.

Y recalcó que “respecto a los procesos propios judiciales que corresponden a nuestro Estado de derecho, al final somos las chilenos y los chilenos los que definimos si estos requieren cambios o modificaciones, pero tenemos un Estado de derecho que está funcionando”.

Sobre si se mandará otra nota de protesta, Vallejo expresó que “Cancillería siempre está evaluando las distintas opciones que en materia diplomática tenga”.