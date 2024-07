Oasis lanza versión inédita de Up In The Sky para los 30 años de Definitely Maybe

Oasis, sigue entregando nuevos avances de su celebración de los 30 años desde el lanzamiento de Definitely Maybe, el disco que los llevó a la cima del Britpop en 1994.

Esta vez la banda británica lanzó una versión inédita del tema Up In The Sky, uno de los clásicos de aquel legendario disco, que entrega una nueva visión de los trabajos previos de la banda antes de finalizar el trabajo del álbum.

Este registro que fue grabado en el estudio Monnow Valley y que luego fue desechada, para ser grabada nuevamente para incluirla en el Definitely Maybe.

La versión publicada esta semana de la canción e Oasis muestra una versión de la canción donde se hace más presente la guitarra acústica y el falsete de Noel Gallagher queda más enterrado, solo teniendo la misma notoriedad que la versión definitiva en un par de ocasiones.

Esta vez, la mezcla corrió por parte de Noel Gallagher y desde la banda señalaron que esta versión “ofrece una visión fascinante de la yuxtaposición en la que la banda podría haberse encontrado en ese momento”.

Además, buscaron evidenciar “el proceso de grabación que condujo al artículo terminado de Definitely Maybe”.