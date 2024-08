El importante premio monetario para Francisca Crovetto, el reconocimiento internacional y los duros reclamos de la prensa británica: El lado B de la histórica medalla de la tiradora Chilena

Ni siquiera Francisca Crovetto supo que había ganado el oro luego de acertar sus dos últimos tiros. El histórico primer lugar de la chilena en el tiro skeet en París 2024 fue, en un primer lugar, confuso, ya que la contrincante de la representante nacional, Amber Jo Rutter, alegó un error en el lanzamiento de los platos, pero el alegato no lo recogieron los jueces.

Algo similar le pasó a la chilena, puesto que en un lanzamiento previo, hizo el mismo reclamo, pero la solicitud también fue rechazado por los referees.

Debido a esta confusión, en un momento se pensó que la británica había acertado sus dos tiros, pero, en realidad, esto no fue así, consiguiendo solo un acierto, lo que le dejó en bandeja el oro a Crovetto.

Frente a esto, la competidora europea se vio visiblemente molesta por la situación, alegando, incluso luego de que la chilena lograda sus dos aciertos, insistiendo en que había perdido por culpa de un error de la organización. Incluso, la misma chilena habló con ella.

Sin embargo, con el paso de los minutos, Rutter tuvo una buena recepción de su derrota y felicitó a la chilena, además de recibir de buena manera la medalla de plata.

Pese a eso, la prensa británica estuvo lejos de la competitividad de su representante y alegó un “robo” a la tiradora de la isla europea. Uno de los sitios más duros fue The Sun, quien tituló: “Amber Jo Rutter fue ROBADA en la tanda de penaltis por la medalla de oro mientras las repeticiones muestran el error de los jueces “incompetentes” en los Juegos Olímpicos de París”. A estos reclamos se le sumó The Independent, quien señaló que la definición por el oro fue “polémica”.

La aclaración de Rutter frente a la victoria de Francisca Crovetto

Luego de la premiación, la deportista que se quedó con la plata puso paños fríos a sus reclamos y declaró que “Creo que di en el blanco con mi último tiro, pero desgraciadamente el árbitro no lo vio así. Así es el deporte, por desgracia. Pero el nivel es tan alto en estas finales que las otras medallistas también se lo merecen”.

Uno de sus mayores reclamos era que los disparos se revisaran con tecnología digital, sin embargo, estas herramientas no se pueden usar en los Juegos Olímpicos, a diferencia de las copas mundiales de la categoría, donde sí es posible.

Frente a esto, Rutter reclamó que “es muy importante que el deporte cuente con esta tecnología porque es accesible, por lo que deberíamos usarla. Pero no voy a permitir que un objetivo como ese me quite mi momento. Estoy muy orgullosa de haber ganado una medalla de plata, algo que ni siquiera pensé que sería posible”.

Por su parte, el entrenador de la tiradora fue bastante crítico de los jueces, asegurando que fue “bastante claro” que la británica le había dado al plato y que “todos en el estadio sabían que fue un golpe y todos en casa sabían que fue un golpe. Desafortunadamente, los únicos que no lo sabían eran los jueces”.

El importante reconocimiento para la chilena

A pesar de estos duros reclamos de los europeos, otros relevantes medios internacionales destacaron el importante logro de la representante nacional, destacando la histórica jornada donde se consagró como la primera mujer chilena en conseguir una medalla de oro en los Juegos Olímpicos.

“Este triunfo no solo destaca su talento y dedicación, sino que también marca un hito histórico para el deporte de este país”, señaló el medio español La Vanguardia.

Sumado a las palabras de la prensa extranjera, la tiradora recibirá un importante premio por parte del Comité Olímpico de Chile (COCH) gracias a su histórico logro en París 2024.

Respecto a los montos que recibirá la primera chilena en ganar un oro en la cita planetaria, estos están definidos por el reglamento de la entidad: de acuerdo al Decreto Supremo N°6, quienes consigan la presea dorada en lso Juegos Olímpicos recibirán 800 UTM (aproximadamente $ 53 millones).

Pero los reconocimientos no se quedan ahí, puesto que el Presidente Gabriel Boric invitó a Crovetto a La Moneda para festejar su histórico logro.