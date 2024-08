“No se descarta ninguna acción”: SEC aborda posible fin de la concesión a Enel

Aún miles de hogares se encuentran sin suministro eléctrico después del temporal que afectó a la zona centro-sur el jueves de la semana pasada. Según el reporte de hoy, a las 8:37 am aún más de 80 mil clientes estaban sin electricidad en la Región Metropolitana, casi 25 mil en La Araucanía, Biobío 11 mil y O’Higgins sobre 9 mil.

Al respecto, la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) ha elevado el tono arremetiendo duro contra Enel, a quien ya se le impusieron multas por la cantidad de días sin prestar el servicio.

Esta mañana, Marta Cabeza, la superintendenta de la SEC, en Tele13 radio volvió a ser muy dura con la empresa y respondió a las declaraciones del gerente general de la compañía, Víctor Tavera, diciendo que “no es razonable. No es razonable el tiempo que han pasado familias y gran cantidad de personas sin suministro eléctrico. No es razonable que las personas llamen a la empresa y la empresa no les responda. Los dos primeros días hubo un abandono de 50% de las llamadas en Enel”.

Agregando: “no es razonable que no haya la mantención que signifique que las líneas estén despejadas y no es razonable que adicionalmente, frente a instrucciones de la autoridad, la empresa no cumpla”.

Esto último en referencia a que Tavera se comprometió ayer en una reunión con las autoridades a reponer el servicio a 60 mil clientes, cosa que no sucedió.

“No estamos hablando de un tema menor. Por lo tanto, frente a la fiscalización que le corresponde hacer la superintendencia al incumplimiento, hemos formulado dos cargos antes de ayer y dos cargos nuevos. Dos cargos nuevos que tienen que ver con la verificación del incumplimiento que a ellos se exponen entonces las empresas que incumplen a sanciones que a todas luces van a ser ejemplificadoras”, sentenció.

Eso sí, Cabeza fue clara al decir que lo primero es solucionar la emergencia: “lo que nosotros queremos es que la empresa deje a todos los clientes afectados por el evento climático con suministro eléctrico. Una vez levantada la crisis se analizará cuáles son los procedimientos que la ley dispone para el incumplimiento reiterado y el incumplimiento es grave, y eso es lo que está analizándose y no se descarta ninguna acción de las que se dispone a través de la ley”.