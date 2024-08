¿Cómo se ha desarrollado la denuncia de violencia de género contra el expresidente argentino Alberto Fernández?

Una semana compleja ha tenido que enfrentar el ex presidente de Argentina, Alberto Fernández, tras la denuncia que presentó la otora primera dama trasandina Fabiola Yáñez, por “violencia física y “terrorismo psicológico” ante la justicia de ese país.

El medio argentino Infobae publicó parte del expediente judicial que se abrió tras la denuncia de Yáñez, el que incluye fotografías de las lesiones y chats donde la ex primera dama acusa directamente a Fernández de las agresiones.

Según el medio, los golpes que habría propinado el expresidente argentino contra su expareja ocurrieron en agosto de 2021, en plena pandemia del Covid-19.

“Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puede dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación”, afirma la mujer en la conversación.