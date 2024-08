Robert de Niro celebra sus 81 años con piquero desde velero

La leyenda del cine, Robert de Niro celebró sus 81 años durante este fin de semana, en lo que fue, sin duda, una gran celebración para el actor.

Y es que a través de sus redes sociales, la hija del ganador del Oscar, Drena publicó un video del protagonista de múltiples películas de culto lanzarse desde su velero desde 9 metros.

Con traje de baño, de Niro se lanza desde su nave, ante el asombro de su hija quien lanzó un insulto y dijo “él es tan loco. Dios mío, ¿estás bien?”, pero el actor estaba en perfecto estado.

“Estás enfermo, eres muy loco, Dios mío”, volvió decir, Drena de Niro, quien luego de ver que su padre estaba bien comenzó a reír.

Robert De Niro’s daughter Drena shared a video over the weekend of her father diving into the ocean to celebrate his birthday. pic.twitter.com/sGszC9q9x6

— IndieWire (@IndieWire) August 19, 2024