Pablo Larraín y Sanfic20: “El desafío más grande es que nuestras películas sean vistas por otros países hispanohablantes”

En el marco de la inauguración de Sanfic20, el director Pablo Larraín, junto a sus pares, Maite Alberdi y Sebastián Lelio, fueron reconocidos por su trayectoria en el cine nacional como internacional.

Fue en aquella instancia en que el hombre detrás de NO habló con Radio Duna sobre sus impresiones de la nueva versión del Santiago Festival Internacional de Cine y los principales desafíos para la industria chilena.

Respecto al homenaje que recibió junto a Alberdi y Lelio, el cineasta indicó que “es un poco mi generación también. Nuestra productora, Fábula, tiene 20 años también. Partimos juntos, entonces como que nos conocemos todos”.

“Está muy bueno que se enfoquen en lo que está ocurriendo acá, quizás más desconocido, pero se está produciendo harto en Chile, hay gente muy diversa, hay géneros de todo tipo, hay voces nuevas, hay voces más jóvenes y hay voces viejas, probablemente yo estoy echando la última categoría. O de los mayorcitos, por lo menos”, comentó el nominado a los Oscar.

Pablo Larraín y el presente del cine latinoamericano

Si bien el director reconoció la importancia de resaltar el trabajo que se está realizando en nuestro país, Larraín dijo que “me parece que quizás el desafío más grande es que nuestras películas sean vistas por otros países hispanohablantes. Que es lo que nos cuesta”.

“Paradójicamente otras películas se ven más en Europa, en Estados Unidos, en Europa, en Asia. Pero cuesta que se vean en otros países de Latinoamérica. También es un problema que pasa entre otros países americanos”.

¿Por qué crees que se da eso?

“No tengo idea. Me lo he preguntado durante muchos años. No sé cuál es la respuesta. Pero nuestro cine, en nuestra lengua, no circula dentro de Latinoamérica. Aparece, a veces, una película muy conocida mexicana o argentina, eventualmente española, venezolana, brasileña, de cualquier país, pero es una. Como que no hay una corriente de circulación”.

“A mí me parece que también el cine se entera un poquito más tarde de las lecturas de ciertas cosas, como que se demora en procesar, en madurar ciertas ideas. Entonces es interesante ver esas cosas porque a veces son hechos viejos, pero en realidad estamos hablando de lo que estamos haciendo ahora. Y eso siempre es como una relectura, como una reinterpretación de la realidad que es lo que nos interesa”.

Bueno, la historia por lo mismo siempre nos explica las cosas cuando pasa el tiempo y las vemos desde lejos.

O no las explica, las insinúa y las hace más extrañas, quizás.