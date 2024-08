“Hubiese esperado más de esa declaración”: Ministro Cordero por dichos de Carmona por Venezuela

“Hubiese esperado más de esa declaración, ya que la situación de Venezuela es extremadamente compleja”, afirmó el ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió a los dichos del presidente del PC, Lautaro Carmona, respecto de que el régimen de Nicolás Maduro no es una dictadura.

“El desconocer resultados -eleccionarios- y ocupar instituciones con el propósito de desconocer las mismas, no puede ser sino calificado como dictadura, y en eso el presidente no ha mantenido ambigüedades. Los que tenemos convicción en el sistema democrático lo que no podemos aceptar es el matonaje en política”, dijo el titular de Justicia en Radio Infinita.

Durante este lunes, Carmona aseveró que “condenamos donde quiera que sean las violaciones de derechos humanos, incluido Venezuela y cualquier otro país. Esa es nuestra política en ese plano”.

El domingo, el PC rompió el silencio sobre la situación en el país caribeño luego de días de espera. Esto considerando de que la gran mayoría del oficialismo se alineó con las declaraciones del presidente Gabriel Boric, quien el jueves pasado afirmó que el régimen de Nicolás Maduro es una dictadura.

, Carmona defendió, en entrevista con Televisión Nacional de Chile (TVN), que Venezuela no es una dictadura, porque “hay separación de poderes”.

“Yo no puedo apurarme en definir una dictadura si conozco que hay separación de poderes. Unos dicen ‘no, los poderes no están separados’. Bueno, no sé en Chile si están separados o no, digamos”, afirmó.

Este lunes, en conversación con Radio Cooperativa, el presidente del PC sostuvo que “el Partido Comunista no se siente obligado en nada de lo que sea la política nacional e internacional. Son discernimientos con cabeza propia, con discusión propia que hacemos los comunistas chilenos”.