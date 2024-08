¿Quién es Pavel Durov?: el fundador de Telegram detenido en París acusado de no bloquear mensajes sobre abuso sexual infantil en la aplicación

“No importa si Telegram es usada por la oposición o el partido en el poder. Las reglas son iguales para todas las partes. De esa forma, somos imparciales”, dijo el fundador de Telegram, Pavel Durov, en febrero al polémico periodista Tucker Carlson.

Sin embargo, durante este fin de semana, el empresario ruso-francés de 39 años fue detenido mientras arribaba al aeropuerto de Le Bourget, en Paris, Francia proveniente de Azerbayíán.

De acuerdo a las primeras informaciones, el creador de la aplicación de mensajería fue tomado preso, ya que contaba con una orden de detención tras ser acusado de ser cómplice de diversos delitos como fraude, tráfico de drogas, acoso cibernético, crimen organizado y promoción de terrorismo.

Al respecto, las autoridades francesas señalaron que los principales argumentos para culpar a Carlson de esto es la baja moderación de Telegram a la hora de regular los mensajes que se envían en dicha app y la escasa colaboración del ruso con las organizaciones internacionales para entregar datos de los usuarios de la herramienta digital.

Lo cierto, es que la historia de problemas de Pavel Durov con las autoridades internacionales no es nueva, debido a la filosofía que sigue el empresario, quien asegura que Telegram asegura la libertad de expresión de todos los grupos políticos.

La historia de Pavel Durov

Dentro de las primeras incursiones de Durov en la creación de aplicaciones se dio en la facultad de Filología Inglesa en San Petersburgo, donde creó un sitio donde los alumnos podían subir sus trabajos para que otros estudiantes pudieran consultarlos.

Más adelante, en 2006, dio su gran salto y creó Vkontakte, el llamado Facebook ruso, que tuvo un rápido éxito en aquel país, alcanzando una gran cantidad de seguidores dentro de los primeros meses desde su lanzamiento.

Además, en esta incursión, Durov tuvo sus primeros problemas con el gobierno de Vladimir Putin, ya que la red social se negó a bloquear a los grupos que organizaban marchas masivas en contra del régimen ruso.

Si bien, en un primer momento, el empresario se mostró contrario a las amenazas del Kremlin, luego terminaría vendiendo Vkontakte a agentes cercanos al gobierno de Putin.

Pero sus inversiones no quedarían allí. “Cuando policías armados vinieron a mi casa e intentaron entrar por la fuerza (…) Entonces, se me ocurrió que no estaría mal crear una aplicación para el intercambio de mensajes con un cifrado fiable”, dijo, dando inicio a Telegram.

La filosofía de Telegram y sus problemas

Las principales características de Telegram es que los mensajes están encriptados lo que le permite más seguridad para los creadores de los mensajes.

En este sentido, varios movimientos políticos han utilizado la aplicación para manifestarse contra regímenes autoritarios o en países con libertades restringidas, y los creadores de la app han destacado esta tendencia.

De hecho, Durov ha resaltado que la oposición en Rusia, Hong Kong y Bielorrusia utiliza el servicio de mensajería, lo que llevó al gobierno ruso a bloquear la aplicación en 2018. Sin embargo, grandes protestas hicieron que el Kremlin retrocediera en esa decisión.

Por otro lado, aunque las autoridades del gobierno ruso han comenzado a usar Telegram para difundir su propaganda, Pavel Durov decidió exiliarse en Dubái después de que el gobierno de Putin lo persiguiera.

Ahora bien, la libertad que entrega la aplicación ha generado una serie de problemas en diferentes países debido a que no tiene una gran regulación ante mensajes de grupos delicuenciales o extremistas.

Telegram actualmente está prohibido en Irán, Indonesia, Tailandia, Pakistán, China y Cuba. De igual manera hay países que derechamente el internet no está permitido, por lo que no se puede usar, como Corea del Norte. Además, la aplicación ha enfrentado suspensiones o multas en España, Brasil, Alemania y los Países Bajos.

La respuesta de la aplicación

A pesar de las acusaciones contra el servicio de mensajería, luego de la detención de Pavel Durov, desde la aplicación aseguraron que la regulación al interior de Telegram “se ajusta a los estándares de la industria y está constantemente mejorando”.

Además, señalaron que “es absurdo afirmar que una plataforma o su dueño son responsables de abusos de esa plataforma”.

“Casi 1.000 millones de personas en todo el mundo usan Telegram como medio de comunicación y fuente de información vital. Esperamos una solución pronta a esta situación. Telegram está con todos ustedes”, agregaron.