“Esto no va a ser un fracaso o triunfo del Gobierno”: Presidente Boric se refiere a las críticas semanas en seguridad que ha vivido la RM

“Nuestros adversarios son los delincuentes, el crimen organizado o el narcotráfico, no el político o el vecino que piensa distinto, y contra ellos tenemos que enfocar todas nuestras energías”, aseveró el presidente Gabriel Boric, durante la promulgación de la Reforma al Código Penal y el Código Procesal Penal para reducir la reincidencia y mejorar la persecución penal para delitos de mayor connotación social.

El mandatario aseveró que “sé, y es por todos conocido, que las últimas semanas en la Región Metropolitana en particular, han sido muy duras en términos de eventos que han terminado con homicidios. Y ante eso no somos indiferentes. Quiero decirles que todos esos espacios, como Estado, vamos a disputarlos y vamos a ganarlos”

“Algunos me decían, ‘no vaya Presidente, puede ser muy peligroso’. Al contrario, ahí tenemos que estar, tenemos que decirle a la gente y a los habitantes de esos barrios que el Estado no los va a abandonar”, continuó Boric.

El Presidente aseveró que “vamos a dar la pelea y les vamos a ganar. Esto es una lucha larga, no va a ser de la noche a la mañana, va a ser difícil y no podemos improvisar. Por lo tanto, cuando sucedan eventos de estas características, no se trata de cada día sacar un anuncio distinto, sino de mantener una estrategia que sea orgánica de largo plazo, en donde le vayamos quitando espacio a los delincuentes”.

“Yo sé que más allá de cualquier tipo de discusión, que legítimamente pueda haber, o de ideas que se plantean constructivamente para mejorar el debate, espero que todos estemos unidos en eso. Acá esto no va a ser un fracaso o triunfo del Gobierno, esto se trata de un fracaso o triunfo de todos como sociedad: Oposición, oficialismo, juntos. Vecinos y Gobierno, juntos. Policía, Fiscalía, Ministerio Público”, cerró

