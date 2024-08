Estudio arroja que los trabajadores chilenos son los más estresados de la región y los que menos compromiso tienen con sus empresas

Un complejo escenario laboral en Chile reflejó el estudio Better Work 2024: Escuchar para impulsar el compromiso organizacional, realizado por la plataforma Betterfly y Criteria.

En dicha medición se analizó el nivel de compromiso que tienen los trabajadores en Chile respecto a las empresas por las que trabajan, el estrés que viven los colaboradores y el clima que se vive dentro de las compañías.

En concreto, el estudio arrojó que solo un 39% de los encuestados en Chile afirmaron tener un compromiso organizacional con sus empresas, algo que dista bastante el 50%, que es el promedio regional.

Para llegar a estas conclusiones se midieron seis dimensiones: permanencia, recomendación, orgullo, prestigio, disfrute y legado. Para ello se entrevistaron a más de 3.000 colaboradores en Brasil, Chile, México, Colombia, Ecuador y Perú.

Tras esta investigación, se concluyó que el 50% de las personas encuestas recomendaría la empresa en la que trabajan.

Los factores que inciden en una mejor convivencia laboral

De acuerdo al estudio, los tres aspectos más importantes para lograr la fidelización de los trabajadores son los beneficios, el clima, y el propósito de la misma. Sumado a ello, también se toma en cuenta la cultura y la compensación monetaria,

En este sentido, solo el 19% de los trabajadores en Chile están muy de acuerdo con que los beneficios ofrecidos por sus empresas se ajustan a sus necesidades.

Siguiendo esta línea, el 42% de los encuestados señalaron que el recibir beneficios es sumamente importante para sentirse orgulloso de su trabajo y recomendarlo.

“La tenencia de beneficios por sí misma no mejora el nivel de compromiso en Chile a diferencia del resto de Latinoamérica. Esto se explica principalmente porque los beneficios no se comunican ni utilizan como en el resto de la región. No obstante, cuando los beneficios se utilizan, el Indicador de compromiso se acerca al del resto de la región”, señaló el director de Criteria, Cristián Munita.

Al respecto, los beneficios más valorados por los colaboradores son la protección, la flexibilidad, el reconocimiento, el bienestar económico, la protección y la flexibilidad.

“La falta de compromiso se ve reflejada en la productividad, rotación, ausentismo e incluso en la percepción que se obtiene sobre la compañía y sus retornos financieros. Es fundamental tomarle el peso a la relación entre la salud mental y el compromiso y estudiar cómo ambos pueden ser aliados entré si en pos de construir entornos laborales más saludables”, detalló la Chief People Officer de Betterfly, María Sol de Cabo.

Los altos niveles de estrés

Otro aspecto alarmante de la medición son los altos niveles de estrés que experimentan los trabajadores en sus respectivos puestos, incluso alejándose de los niveles regionales.

En concreto, la investigación arrojó que el 46% de los colaboradores en Chile sufre de estrés laboral, siendo el líder de la región. Siguiendo esta línea, el promedio de Latinoamérica es un 38%.

En este punto, nuevamente los beneficios laborales son un punto relevante, ya que el 35% de los trabajadores que reciben este tipo de incentivos tienen niveles más bajos de estrés respecto a los que no lo tienen.