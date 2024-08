El momento en el que Carol King interpretó una canción de Taylor Swift en apoyo a Kamala Harris

Si bien Taylor Swift no ha mostrado públicamente ningún apoyo a los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, una gran cantidad de sus fans han iniciado una campaña en apoyo a Kamala Harris.

“Swifties for Kamala” se llama la iniciativa que reúne a cientos de fans de la artista para reunir fondos que irán a la compaña de la candidata demócrata para llegar a la presidencia de su país.

Dentro de las fanáticas de Swift estaba Carol King, quien no solo participó del evento virtual, sino que se animó a cantar una de las canciones más populares de la estrella norteamericana: Shake It Off.

“Soy una Swiftie, y Taylor y yo somos en realidad amigas”, dijo la cantante, agregando que “hemos tenido conversaciones entre camarines y la veo como una especie de nieta musical y compositora”

“Tenemos una relación encantadora y estoy muy orgullosa de ella”, confesó la artista quien además recalcó sus años como activista política.

Kinda never getting over the iconic Carole King singing Shake It Off on the Swifties for Kamala kickoff call 😂 pic.twitter.com/QUi8x4wpq7 — jasmine (@goodgirlfaithhh) August 28, 2024

Carol King y su homenaje a Taylor Swift

Fue mientras hablaba de su historia en que la autora de It’s Too Late contó: “No tengan miedo, no tengan miedo. Hay mucho en juego. Y quiero terminar con esto, porque cuando Taylor me introdujo al Salón de la Fama, cantó Will You Still Love me Tomorrow”, y comenzó a cantar el tema del disco 1989.

Por otro lado, Carol King expresó su apoyo a Kamala Harris, señalando que “la admiro y las estrellas se alinearon, y Joe Biden hizo algo realmente amable y difícil de hacer, y estoy muy orgullosa de él. Pero esto se trata de ustedes. Sé que tienen sus formas de comunicarse, de establecer redes sociales y de organizarse”.

“He llamado a la puerta, incluso como una persona famosa. Les cuento todo esto porque si alguno de ustedes está pensando en ofrecerse como voluntario para llamar a la puerta o por teléfono, pero está un poco nerviosa por lo que podría decir, créanme, trabajarán con un organizador que les dará los pasos a seguir”, dijo.

La actividad ha sido todo un éxito y a pesar de no contar con el apoyo de Taylor Swift, logró recaudar más de $138 mil dólares para la campaña de Kamala Harris.