“No hay cambios”: Gobierno mantiene “criterio Tohá” e insiste en la renuncia del general Ricardo Yáñez antes de su formalización

El próximo 1 de octubre se llevará a cabo la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. A pocos días que esto se lleve a cabo, el gobierno reiteró que “no hay cambio “no hay cambios respecto” al denominado “criterio Tohá”.

Según el denominado “criterio Tohá”, Ricardo Yáñez debe renunciar a más tarde el lunes 30 de septiembre, puesto que su formalización está pactada para el martes 1 de octubre.

El presidente Gabriel Boric, desde Estados Unidos, sostuvo que “existe un cuerpo de generales” que podrían “dar continuidad” al trabajo realizado por el actual líder de la institución.

Por su parte, el ministro del Interior subrogante, Manuel Monsalve, aseveró que “yo creo que las cosas son bastante claras, el Presidente, el Gobierno, ha fijado un criterio, creo que eso ya es conocido”, señaló.

“Yo lo he reiterado porque es un criterio que se dio a conocer ya hace muchos meses, que no tiene que ver con la institución, no tiene que ver con las personas, no tiene que ver con la presunción de inocencia, tiene que ver con cuidar las instituciones”, reafirmó.