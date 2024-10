Tras muerte de gasfiter: Trabajadores de La Moneda exigen salida de directora administrativa de Presidencia

La Asociación Nacional de Funcionarios de Presidencia de la República (Anfupres), agrupada en la Federación Nacional de Asociaciones del Palacio de La Moneda, realizó duras críticas a la directora administrativa de Presidencia, Antonia Rozas, luego de la muerte de un trabajador en La Moneda.

En concreto, la asociación gremial le solicitó al Presidente pedirle la renuncia a Rozas acusando largas horas de trabajo al interior de Palacio y abusos contra los trabajadores.

“Como representantes de las y los trabajadores del Palacio de la Moneda, no podemos, ni debemos, callar ante la profunda frustración y preocupación que sentimos. Nuestras demandas, planteadas de manera clara, sistemática y reiterada, han sido ignoradas y postergadas por una burocracia que parece sorda a la voz de los trabajadores”, señalaron mediante un comunicado.

Además, expresaron que “hoy lamentamos con dolor, nos lleva a temer que, sin medidas inmediatas y efectivas, nuestro grito seguirá siendo ignorado y las injusticias persistirán. Hemos denunciado, incansablemente, la urgente necesidad de mejorar las condiciones laborales, pero la indiferencia y la inacción de nuestras autoridades han perpetuado un ambiente de precariedad”.

La denuncias de los trabajadores de La Moneda

Incluso, denunciaron que “el funcionario que asistió a don Hugo (funcionario fallecido), una vez que el servicio de urgencia lo trasladó, se vio obligado a seguir con sus funciones, lo que no solo resulta inhumano, sino que evidencia la falta de sensibilidad y apoyo por parte de quienes debieran garantizar nuestro bienestar”.

“Como la máxima autoridad (el Presidente), es la encargada de velar por la administración, planificación, organización y seguridad de los trabajadores; sin embargo, su incapacidad para asumir esta responsabilidad queda de manifiesto. Ha fallado en cada uno de estos deberes, dejando a nuestros compañeros expuestos a la desprotección, la desorganización y, en última instancia, al peligro”, agregaron.

De igual manera, resaltaron que el fallecimiento del trabajador “dejó en evidencia las falencias de nuestro servicio, resultado de una gestión que no ha estado a la altura de las demandas de quienes día a día sostienen con su lealtad, esfuerzo y compromiso el trabajo de esta institución”.

“La directora administrativa, Antonia Rozas, no solo ha demostrado una preocupante falta de liderazgo, sino que su incapacidad para tomar decisiones que resuelvan los problemas estructurales ha agravado la crisis. Su permanencia en el cargo no solo amenaza el bienestar, sino la misma integridad física de las y los trabajadores, por lo que su remoción no es solo necesaria, es un acto de justicia urgente”, concluyeron.