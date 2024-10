Harris se distancia de Biden: “Mi presidencia no será una continuación de la de Joe”

Durante este miércoles, la candidata presidencial de Estados Unidos, Kamala Harris, se enfrentó a una de sus entrevistas más complejas desde que lanzó su carrera hacia la Casa Blanca. En la ocasión, conversó con Bret Baier, presentador de Fox News, canal de televisión reconocidamente republicano.

En este sentido, la actual vicepresidenta norteamericana, intentó acercar a un público alejado de sus electores y con un foco especial hacia los “estados claves” donde se definirá la elección.

De igual manera, aprovechó de diferenciarse del actual mandatario estadounidense, Joe Biden y de resaltar la distancia que tiene con su principal rival: Donald Trump.

“Permítame ser muy clara: mi Presidencia no será una continuación de la Presidencia de Joe Biden (…) Represento una nueva generación de liderazgo”, dijo durante la entrevista.

“Yo, por ejemplo, soy alguien que no ha pasado la mayor parte de su carrera en Washington. Invito ideas, ya sea de los republicanos que me apoyan y que estaban en el escenario conmigo hace minutos, y del sector empresarial y otros que pueden contribuir a las decisiones que tomo”, agregó.

Durante la entrevista, Baier cuestionó en un par de ocasiones las respuestas de Harris, mientras hablaban del apoyo de la vicepresidenta a la afirmación de género a prisioneros en 2019 y la situación migratoria en Estados Unidos.

Frente a la insistencia del periodista sobre la cantidad de inmigrantes liberados por la administración Biden, la candidata respondió: “Bret, vayamos al grano, ¿de acuerdo? El punto es que tenemos un sistema de inmigración roto que necesita ser reparado”.

En este sentido, Harris expresó que “no creo en despenalizar los cruces fronterizos. No he hecho eso como vicepresidenta, y no lo haré como presidenta”.

Harris y sus diferencias con Trump

En la instancia, también aprovechó de criticar a su principal contrincante en las elecciones, Donald Trump, señalando que “no está capacitado para desempeñar el cargo, es inestable y es peligroso”.

“La gente está agotada de alguien que profesa ser un líder, pero que pasa su tiempo menospreciando a los demás e involucrándose en agravios personales”, expresó Kamala Harris.