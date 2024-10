“Soy una mujer totalmente destruida”: El crudo relato de Gisèle Pelicot tras conocer el testimonio de 29 hombres acusados de abusarla sexualmente

Gisèle Pelicot (72) acudió al tribunal penal de Vaucluse, Francia, donde se desarrolla la investigación en contra de Dominique Pelicot, exesposo de la mujer que la drogó y violó entre 2011 y 2020 junto a cerca de 50 hombres.

En la instancia, la víctima entregó un crudo relato sobre cómo ha estado enfrentando este proceso luego de conocerse de los detalles de los crímenes que habría sufrido a manos del hombre de 71 años.

“Soy una mujer totalmente destruida y no sé cómo puedo recuperarme de esto”, confesó ante el Tribunal, señalando que espera que este caso pueda ayudar a otras mujeres que han atravesado por situaciones similares.

En esta línea, la abusada insistió en que el juicio se hiciera de manera pública —a diferencia de cómo se hace en los casos de abuso sexual—, para que el caso fuera conocido por todas las mujeres.

“Quiero que todas las mujeres víctimas de violación —no solo cuando han sido drogadas, la violación existe a todos los niveles— digan: la señora Pelicot lo ha hecho, nosotras también podemos hacerlo. Cuando te violan hay vergüenza, y no nos corresponde a nosotras sentir vergüenza, sino a ellos”, expresó.

De igual manera, la mujer francesa indicó que le parecía “increíblemente violento” que las personas acusadas de violarla se declararan inocentes acusando a Dominique Pelicot de engañarlos y que pensaban que la mujer estaba consiente de lo que pasaba.

Pese a esta lamentable situación, Gisèle Pelicot indicó que “he decidido no avergonzarme, no he hecho nada malo”.

“Es cierto que oigo a muchas mujeres y hombres decir que soy muy valiente. Yo digo que no es valentía, es voluntad y determinación para cambiar la sociedad”, resaltó.

El fuerte mensaje de Gisèle Pelicot

Durante su presentación en el tribunal, la denunciante resaltó que “el perfil de un violador no es el de alguien a quien conoces en un estacionamiento a altas horas de la noche. Un violador también puede ser de la familia, entre nuestros amigos”.

Por otro lado, criticó la forma en que muchas personas enfrentan estos casos, luego de que esposas, familiares o amigas de los acusados afirmaran que estos era “incapaces de violar”.

“Tenemos que avanzar en la cultura de la violación en la sociedad. La gente debería aprender la definición de violación”, expuso.

De igual manera, uno de los momentos más dolorosos de la audiencia, fue cuando Gisele se dirigió hacia su exesposo, a quien, ni siquiera miró: “¿Cómo ha podido llegar a esto el hombre perfecto? ¿Cómo has podido traicionarme hasta este punto? ¿Cómo has podido traer a estos desconocidos a mi dormitorio? (…) Para mí, esta traición es inconmensurable”.