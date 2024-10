El pop se toma el Movistar Arena: Kylie Minogue regresa a Chile en 2025

La estrella pop australiana Kylie Minogue regresa a nuestro país, esta vez con su Tension Tour 2025, luego de que en 2008 actuara en la pista atlética del Estadio Nacional.

En esta ocasión, la autora de Can’t Get You Out of My Head se presentará en el Movistar Arena el próximo 12 de agosto de 2025 en el reducto del Parque O´Higgins.

Para esta gira, la artista presenta su nuevo disco: Tension II, lanzada este 18 de octubre pasado, y que busca replicar el éxito de su antecesor, Tension.

“Estoy más que emocionada de anunciar el TENSION TOUR 2025. No puedo esperar para compartir momentos hermosos y salvajes con los fans de todo el mundo, ¡celebrando la era Tension y mucho más!”, expresó la cantante mediante un comunicado.

De igual manera, agregó que “ha sido un viaje emocionante hasta el momento y ahora, prepárense para su primer plano porque voy a llamar a Luces, Cámara, Acción … ¡y habrá un montón de Padaming!”.

La venta de entradas para este concierto comentarán este próximo 29 de octubre a las 11 am de manera exclusiva con un 20% de descuento para clientes entel o pagando con tarjetas scotia a través de Punto Ticket.

Por otro lado, la venta de los tickets de manera general se pondrán a disposición el jueves 31 de octubre a las 11.01am.